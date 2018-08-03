Коли святкують Горіховий Спас 2018

Цього року Горіховий Спас припадає на 29 серпня.
Третій, Горіховий Спас у 2018 році відзначатимуть у середу, 29 серпня. Його ще називають Полотняним Спасом і Хлібним Спасом.
У ці дні відбувається завершення жнив і перший хліб печуть з зерна нового врожаю. Потім його освячують і пригощають всю сім’ю.
На Горіховий Спас необхідно піти до церкви і помолитися, а також освятити кошик з горіхами, виноградом, яблуками, медом і хлібом.
У народі існує повір’я, що в цей день гілки горіха володіють особливою силою.
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До слова, Медовий Спас (Маковій) відзначають щорічно 14 серпня. У цей день віруючі приносять в храми мед для освячення.
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