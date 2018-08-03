Куди піти на вихідних у Києві: 5 подій вікенду

Цього тижня для киян підготували багато активностей та яскравих музичних подій.

Приємного має бути якомога більше, особливо враховуючи, що часу, щоб зробити це літо незабутнім, все менше. Серпень дарує шанс зустріти осінь, зібравши напередодні багато теплих спогадів, які грітимуть вас до наступного літа.

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Факти ICTV підготували перелік подій, що можуть наповнити ваш вільний час радісними митями веселощів та щастя.

Ulichnaya Eda 5 years 5 sences

Фото: Facebook

Арт-завод Платформа

3-5 серпня

Вартість: 75 грн

Придбати квитки можна тут

Проект святкує перший ювілей і запрошує всіх приєднатися! Протягом трьох днів на Арт-заводі Плаформа відбуватиметься фестиваль Ulichnaya Eda 5 years 5 sences, назва якого свідчить, що організатори не збираються обмежитись тим, щоб тішити смак гостей.

На території фестивалю можна купити круті подарунки для рідних і для душі, корисні і дуже красиві.

Long training 10 KM

Фото: time-to-run.com

ВДНГ

4 серпня

Команда Run Ukraine та виставковий центр ВДНГ запрошують спортсменів-любителів приєднатись до великого тренувального забігу, що відбудеться на території експоцентру 4 серпня. Це дистанція для тих, хто готується до участі у марафоні, але захід може бути цікавим також для тих, хто просто хоче покращити свої можливості або випробувати їх. На заході буде створено всі необхідні умови для комфортного проведення забігу.

Музика небесних сфер: Містерія Звуку

Фото: Facebook

Планетарій

4 серпня, 19.30

Вартість квитків: 200-350 грн

Придбати квитки можна тут.

Київський планетарій проводить під своїм величезним куполом справді містичні дійства! Вже давно популярною є традиція поєднувати слухове та візуальне сприйняття у різноманітних музичних шоу, але це — дещо особливе. Екзотичні, неземні у своєму звучанні інструменти з усієї Землі буде зібрано в одному концерті, щоб під їх космічну музику глядачі вирушили у подорож галактичними просторами, залитими сяйвом зірок. Така мандрівка є надзвичайним досвідом, можливістю торкнутись того, до чого завжди прагнула людська душа.

Громадянин Топінамбур

Фото: Facebook

Docker Pub

4 серпня, 22.00

Вартість квитків: 125-150 грн

Придбати квитки можна тут

Відомий гурт, який є постійним гостем багатьох вітчизняних рок-фестивалів, але при цьому залишається у андеграунді, цінуючи свою справжність, виступить у столичному Docker Pub. За багаторічний шлях топінамбури завоювали чимало сердець шанувальників своїми влучними та веселим текстами.

Die Antwoord

Stereo Plaza

6 серпня, 20.00

Вартість квитків: 1999-3000 грн

Придбати квитки можна тут

Ефект та враження, що спричиняють виступи цього гурту, було б доречно порівняти з вибухом ядерної бомби, щоправда в кінці всі залишаються живими та задоволеними. Після багатьох років очікування українська публіка має шанс зустріти улюблених Die Antwoord на сцені київського Stereo Plaza. Перший виступ цих фріків в Україні, цілком можливо, стане останнім, адже артисти заявили про те, що незабаром гурт припинить своє існування. Новина водночас сумна та радісна, адже все-таки маємо можливість почути живе виконання улюблених хітів і взяти участь у божевільному дійстві, на яке незмінно перетворюється кожен концерт Die Antwoord.

Нагадаємо, 21 червня британська група Jamiroquai виступила у Києві в рамках мультикультурного фестивалю BeLive 2018.