Найдивніші закони світу: їзда з відкритими очима і похід до лікаря з дозволу чоловіка

Закон покликаний зробити наше життя простіше, але окремі документи викликають тільки здивування і по праву можуть вважатися найбільш смішними, а іноді і просто дивними. Факти ICTV підготували добірку дивних законів з різних куточків світу і пофантазували, як би подібні норми прижилися в нашій країні.

Ні для кого не секрет, що в нашій рідній і любій Україні не все так добре з законодавством, як хотілося б. І це цілком зрозуміло. Країна носить звання незалежної всього 27 років. Увесь цей час слуги народу методом спроб і помилок, намагаються впорядкувати наші права і закони.

Цивільний, кримінальний, сімейний, податковий та інші кодекси постійно поповнюються нововведеннями і правками. Якщо подивитися, скільки законопроектів розглядає Верховна Рада протягом тижня, то можна з упевненістю сказати, що наші депутати дійсно працюють, а не лише влаштовують бійки, або дарують один одному букети.

Але не завжди нові закони отримують позитивний відгук. А деякі, ще перебуваючи на стадії законопроекту, піддаються осуду людей, озброєних протестними плакатами і твердою громадянською позицією. То штрафи за поцілунки в громадських місцях ввести пропонують, то суржик узаконити… “Тільки наші нардепи могли висунути на розгляд подібну нісенітницю!” – багато хто скаже. Ну що ж, тоді давайте повчимося у старших товаришів і спробуємо перейняти досвід інших країн.

Дороги

Одна з головних проблем, особливо у столиці – це затори на дорогах. У Філіппінах цю проблему вирішили злегка хитромудрим, але цілком дієвим методом. Водії, у яких номерні знаки закінчуються на одиницю і двійку, не мають права пересуватися містом по понеділках. Ті, у кого трійка і четвірка – по вівторках, 5 і 6 – по середах, 7 і 8 – по четвергах, 9 і 0 – по п’ятницях.

Лише у вихідні дні їздити дозволено абсолютно всім. Звучить абсурдно, але даний закон був прийнятий і продовжує діяти. Складно уявити, як українець покірно залишає свою машину в гаражі у призначений державою день, чи не так?

Спробуємо звернутися за допомогою до досвіду заходу. Основний принцип, яким користуються американці при формуванні законів, полягає в тому, що б вирішувати проблему за наявністю. Наприклад, в штаті Алабама існує закон про те, що не можна водити машину з закритими очима. Виходячи з вищесказаного, можна припустити, що випадок ДТП, де один з учасників був за кермом з закритими очима, мав місце бути.

Американці піклуються не тільки про безпеку на дорогах, а й про їх чистоту. У місті Марієтта (штат Джорджія) заборонено плювати з машини або автобуса. Але, тим не менше, плювати з вантажівки, припустимо, або їдучи на велосипеді, ніхто не забороняв.

Повернемося до законів, які навряд чи б прижилися в Україні. Один з таких існує і успішно функціонує в Південній Кореї. Там офіцери дорожньої поліції зобов’язані повідомляти про всі хабарі, які вони отримали від водіїв. І ніяких тобі камер і прослуховуючих пристроїв. Головне – довіра.

Екологія

Жарти жартами, але є і позитивні приклади нестандартних законів, які нашій державі не завадило б взяти на озброєння.

Ось, наприклад, в Сінгапурі влада активно бореться із засміченням довкілля. Якщо людина тричі була схоплена на тому, що розкидає сміття посеред тротуару, то кожної неділі вона буде зобов’язана мести вулиці, при цьому “прикрасивши” себе табличкою з написом “Я насмітив”. Пікантності ситуації додає те, що подібні покарання часто транслює місцеве телебачення і це цілком може підірвати репутацію людини серед сусідів або колег по роботі.

Гендерна нерівність

Тенденція боротьби за рівність статей успішно проникла у свідомість українців і активно процвітає. Однозначної позиції ми в цьому ще не досягли: хтось радикально виступає за, хтось люто проти, є і ті, кому вцілому все одно. Але хотілося б внести уточнення, що на законодавчому рівні Україна цілком може вважатися толерантною країною у цьому питанні.

В усіх законах, (окрім сімейного кодексу) використано термін “громадянин” – істота без статі. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що гендерна нерівність, звичайно, існує в нашій країні, але тільки на ментальному рівні, а не на законодавчому.

У той же час, наприклад, у Вермонті і по сьогоднішній день функціонує закон про те, що жінка зобов’язана отримати письмовий дозвіл чоловіка і надати його лікарю, якщо збирається зробити зубні протези. З яких мотивів було складено цей закон, залишається тільки здогадуватися.

У Пенсильванії в одній квартирі заборонено проживати більш ніж шістнадцяти дівчатам. Вся справа в тому, що, на думку влади, 17 дівчат, що живуть разом в одній квартирі – це вже бордель. Однак чоловіки можуть жити разом хоч цілим взводом, і це абсолютно не суперечить закону країни.

Датчани і зовсім впевнені, що твердження про те, що жінки – це слабка стать, є абсолютно правдивим. Тому в країні ввели вельми цікавий закон, згідно з яким чоловік, побачивши на вулиці заплакану дівчину, зобов’язаний викликати їй таксі або підвезти до будинку. Причому абсолютно не важлива причина її сліз, чи потрібно їй додому, як її самопочуття та інші фактори. Просто бери і вези додому. А ось до себе, чи до неї, вже потім розберешся.

Американці зовсім дійшли до абсурду. У штаті Міннесота заборонено сушити чоловічу та жіночу спідню білизну на одній мотузці. Навіть білизну, і ту дискримінують за статевими ознаками.

Держслужба

Як часто ми чуємо скарги людей на те, що служби порятунку, приїжджають із запізненням і це дуже підриває довіру до них. Адже в екстрених ситуаціях можуть допомогти тільки професіонали, до того ж іноді всього хвилина вирішує все. Але в штаті Айова, не дуже піклуються про це. За їхніми законами пожежні зобов’язані провести 15-хвилинне тренування перед тим, як виїхати на виклик.

Всі ми знаємо, що вогонь безжалісний, для загорання потрібно всього декілька секунд. За 15 хвилин пожежі можуть постраждати люди, а невеликої квартири може не стати і зовсім. На додаток до цього загін пожежників витратить час ще на те, щоб дістатися до місця події. Тут і виникає цілком логічне запитання – пожежники повинні гасити полум’я чи просто приїхати подивитися на попіл після вдалого тренування?

Все ще скаржитеся на Київводоканал? І справді, залишити народ без гарячої води в розпал літа, коли душ хочеться приймати кожні кілька годин – окремий вид садизму. Так хочеться починати ранок з кави, а не стояти і гріти воду відрами і молитися про те, щоб не запізнитися на роботу через банні процедури. Але це, скажу я вам, ще не так критично.

Ось в Індіані, наприклад, категорично заборонено приймати ванну в період між жовтнем і березнем. А все тому, що воду економлять. Боюся навіть уявити, як місцеві жителі виживають за такими правилами, адже більшість хвороб виникають саме через порушення правил гігієни.

Безглузді закони

А ось вам перелік найабсурдніших законів.

На випадок, якщо вам, раптом, здасться, що ваші права вкрай обмежені або вами опанує думка про те, як добре там, де нас нема, згадайте наступні правила:

В Ісландії медичні послуги має право надавати абсолютно будь-яка людина. Для цього необхідно мати всього лише табличку з написом “знахар”. Правильно, навіщо ж витрачати час на навчання? Коледж, ВИШ, ординатура, аспірантура, докторантура… це ж стільки безслідно витрачених років. Табличку зробив, і лікуй на здоров’я.

У штаті Айова, який вже згадувався раніше, рівень дискримінації просто зашкалює. За місцевими законами однорукі піаністи повинні грати безкоштовно. Коментарі тут зайві.

Штат Алабама і зовсім б’є рекорди по заборонам. Тут не можна: носити маски на вулиці, класти морозиво в кишеню, плюватися, якщо поруч є особа жіночої статі, і наклеювати накладні вуса, якщо ти вирушаєш до церкви.

Тюремне ув’язнення загрожує і тим, хто дозволяє собі спати голяка в Міннесоті. Просто уявіть, як до вашої спальні вривається поліцейський і перевіряє, чи наділи ви сьогодні піжамний костюм.

Стаття звичайно жартівлива, але всі ці дивні закони і справді діють на сьогоднішній день. Можливо, це надихне когось вирушити подорожувати світом і переконатися самому в їх ефективності. Але такі закони корисно знати не тільки туристу, щоб не потрапити в незручне становище, а й звичайній людині. Деякі з них допоможуть усвідомити, що в Україні все не так вже й погано, як багато хто звик думати.

Фото: unspash

Яна Чепела