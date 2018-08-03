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Найтриваліше літо за багато років. Коли скінчиться спека

За даними Гідрометцентру на українців чекає ще до півтора місяця літньої погоди.

Про це повідомила начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко, передає Укрінформ.

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– Літо в нас закінчується за кліматичними показниками в середині вересня. У південних областях навіть наприкінці вересня. Тому що літо – це той період, який обмежується середньодобовими температурами вище 15 градусів. Так що ми будемо мати ще місяць-півтора літа, яке буде, можливо, найтриваліше за багато років, – зазначила Тетяна Адаменко.

При цьому, наголосила вона, не варто очікувати на надвисоку температуру повітря.

Так, за її словами, у західних областях України уже 6-8 серпня температура знизиться до комфортних позначок +20-25, на решті території – до +26-28. Водночас на півдні України температура буде – +31-35.

Адаменко наголошує, що такий характер погоди утримається до середини місяця, а 13-15 серпня можливі несильні дощі.

Раніше Факти ICTV писали, що прогноз погоди на 60 років.

Фото: dreamstime

 

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