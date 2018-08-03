Несподівано скоро. Коли вийде новий Android

Новий Android, ймовірно, стане найсуттєвішим оновленням системи за останні роки.
Новий Android P можуть випустити вже цього місяця. За даними інсайдерів, реліз нової ОС відбудеться 20 серпня.
Про це у Twitter повідомив техно-блогер Еван Бласс, відомий публікацією витоків, які зазвичай справджуються. Бласс опублікував календар, в якому 20 серпня відмічено латинською літерою P, саме такою є кодова назва нового оновлення Android.
— Evan Blass (@evleaks) 2 августа 2018 г.
Android P, ймовірно, стане найсуттєвішим оновленням системи за останні роки. Очікується, що в новій ОС з’явиться абсолютно новий домашній екран, сторінка блокування, а також буде повністю перероблений інтерфейс і дизайн додатків. Фірмовий дизайн отримає назву Neo Material, пише УНІАН.
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Нагадаємо, Google планує замінити стандартні СМС в Android на месенджер під назвою Chat.