Топ-10 країн, куди їдуть для секс-туризму (18+)

У світі є багато місць, де туристам допомагають розслабитися і поглянути на задоволення з нового ракурсу. Це і різноманітні секс-музеї, і тематичні готелі, і постільні пригоди. Ми зібрали список країн, які відвідують з метою секс-туризму і дали кілька порад, як не набратися проблем.

Таїланд

Тут число працівників секс-індустрії (офіційно нелегальної) досягає 2-3 мільйонів осіб.

У місті Паттайя є Волкінг-стріт, де європеєць відразу стає королем балу і об’єктом уваги кожної дівчини. Не менш гаряче паттайське місце – Біч-Роуд. Гостям Пхукета і Бангкока теж навряд чи доведеться коротати ночі на самоті.

У місцевих клубах потрібно платити барфайн – плату за те, що ви забираєте дівчину з собою. Дешевше – шорт-тайм бари, масажні салони і фрілансери.

З останніми треба бути максимально обережними – серед них вистачає ВІЛ-інфікованих.

Майте на увазі, великий ризик нарватися на катоя – трансвестита або транссексуала, яких туристи називають ледібоями. Не варто бути надто самовпевненими – мейк, пластична хірургія і несказанний ентузіазм екс-чоловіків легко введуть в оману будь-кого.

Ямайка

У Негріле розташувалися всесвітньо відомі готелі Гедонізм II (для тих, хто постарше) і Гедонізм III (для молоді). З соромом, так само як і з зайвими предметами гардероба тут прощаються без жалю.

Гості готелю роблять голяка все – купаються в басейні, грають у волейбол, катаються на катері, ну і звичайно, займаються сексом.

До речі, якщо вид статевого акту вас бентежить, варто обрати інше місце для відпочинку – у Гедонізмах “цим” займаються всюди.

Куба

Секс-туризм на острові Свободи має довгу історію. До пришестя до влади Фіделя Кастро “перевірити”, сюди приїжджали заможні янкі. На певний час прикривали крамничку, але зараз на Кубі знову панує пристрасть без забобонів і комплексів.

Велика частина дівчат зосереджена на гаванській набережній Малекон. Майже всі з них вдень працюють прачками або покоївками. Найдорожчі жінки – на Варадеро, де багато іноземців.

Є небезпека нарватися на місцевих лоліт. Мучача може виявитися 14-річною, незважаючи на значний розмір грудей.

Японія

Набілене обличчя, складна зачіска, вишукане кімоно – про ніч з гейшею фантазував, напевно, кожен чоловік. На жаль, гайдзинам в основному світять дзеро – дівчата, які відмінно надають плотські втіхи. Серед них безліч китаянок і кореянок.

Якщо безпосередньо сам секс вас цікавить більше, ніж премудрості японської науки любові дзедзюцу, ваша тимчасова адреса – Токіо, квартал Іошівара.

Нідерланди

Дві “гарячі точки” країни тюльпанів – Роттердам і Амстердам. Тут легально працюють повноцінні голландські громадянки. Вони платять податки і отримують пенсію.

У Роттердамі жриці любові мешкають на вулиці Кейлевег, а в голландській столиці – у всім відомому Кварталі червоних ліхтарів.

А ще в Амстердамі є театр сексу Червоний будинок, який туристи просто обожнюють.

Зверніть увагу:

1. У Кварталі червоних ліхтарів не виймайте фотоапарат. Зйомка тут заборонена, і вашу камеру можуть запросто викинути в канал.

2. Не куштуйте галюциногенні гриби, які пропонують місцеві кофе-шопи. Це заборонений розширювач свідомості, за вживання якого можна загриміти за ґрати.

3. Навіть якщо ви дуже захоплені, намагайтеся не виходити з себе. Всі кабінети жриць любові забезпечені тривожною кнопкою, і за надто запопадливим коханцем може приїхати поліція.

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Мексика

Якщо ви думаєте, що спорт вас не цікавить, то ви просто не чули про порноолімпіаду, яка проводиться двічі на рік (з 27 по 31 травня і з 22 по 26 жовтня) на мексиканському острові Косумель.

Купивши путівку, ви потрапите на величезний знімальний майданчик порнофільму і стаєте повноцінним його учасником.

Кенія

Офіційно проституції в Кенії немає. Неофіційно – є клуби Флорида 2000 і Формула 1 в Найробі. Офіційно туристи не платять тій, з ким провели ніч (або годину). Неофіційно – дають дівчині “на таксі”.

Ніколи не давайте свій номер телефону і посилання на аккаунт у Facebook, інакше за вами “нудьгуватимуть” так активно, що доведеться поміняти контактні дані.

Індія

Родина Камасутри, як не дивно, в розвитку секс-туризму сильно відстає від Тая. Але і тут турист, який шукає пригод, знайде собі подругу. Ближче познайомитися можна в Нью-Делі на вулиці Джі-Пі-Роуд і в селі Вадіана у штаті Гуджарат.

Секс-туристкам в Індії живеться набагато легше. Індіанки можуть займатися коханням лише після весілля, тому чоловіків терзає сексуальний голод і вони готові на все заради пані.

Німеччина

На благо жителів і гостей Німеччини трудяться 300 тисяч представниць найдавнішої професії. І роблять це абсолютно легально з 2002 року.

Сексуальне життя найактивніше кипить у Гамбурзі, на вулицях Репербан і Гербертштрассе. Берлін теж не схибив – тут збудували величезний бордель Будинок звершень Артеміс.

Секс у громадських місцях в Німеччині суворо заборонений. Штраф може бути до 10 тисяч євро. Якщо ви не засвоїте урок з першого разу – можете потрапити до в’язниці на термін до року.

Чехія

У центрі Праги працює єдиний у світі музей секс-машин. Пізнавальну експозицію доповнює трансляція порнофільмів минулого і позаминулого століть.

Цікава чеська фішка – “безкоштовні борделі”. Тут вам нададуть рушник, тапочки, презерватив і навіть дівчину.

Поєднання буде абсолютно безкоштовним, за умови що ви згодні на розміщення своїх постільних екзерсисів в інтернеті.

Нагадаємо, як і де найчастіше грабують туристів.