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Авто не можна щодня водити: транспортні особливості Колумбії

У Колумбії маршрутки зупиняються, де заманеться, автомобілі можна водити лише у певні дні тижня, і мотоциклісти на кожному кроці.

Про це розповідається у сюжеті Ранку у великому місті.

Метро в столиці немає, тому вся відповідальність за громадські перевезення падає на місцеві автобуси.

Маршрутки в час пік переповнені. Коштує проїзд від 16 до 25 гривень, у деяких можна розплачуватися готівкою, для деяких треба мати спеціальні пропускні карточки. До речі, зупиняються автобуси, де заманеться.

Багато колумбійців пересуваються власними автівками, вони тут коштують від $10 тис. Але купити залізного коня в Колумбії не так просто.

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Для того, аби купити в кредит автівку, яка коштує $15 тис., треба мати близько 10% від суми, тобто $1,3-1,4 тис. Також потрібно працювати мінімум шість місяців і проживати в Колумбії мінімум 2 роки, – розповідає Ростислав.

Утім, навіть якщо вам вдасться купити автівку, щодня на ній їздити не доведеться.

– Існує така система: якщо ваш номер закінчується на парне число, ви зможете водити автівку у понеділок, середу і п’ятницю, якщо непарне число – то у вівторок і четвер. У вихідні можуть водити всі. Таку систему ввели, щоб розвантажити місто, – каже хлопець.

Щоб не чекати своєї черги на право водити машину, більшість колумбійців купують мотоцикли.

Раніше Факти ICTV писали, що у Колумбії пес навчився купувати їжу, спостерігаючи за діями студентів.

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