Гряде апокаліпсис: велетенська зелена комета летить до Землі

До Землі у ніч на 16 серпня наблизиться на мінімальну відстань навколосонячна комета С/2017 S3 (PanSTARRS). Вона перевищує за розмірами Юпітер у два рази.

За даними КП в Україні, її можна буде побачити неозброєним оком уже 7 серпня. Вчені вперше зафіксували комету у вересні 2017 року. Крім значного розміру вона має специфічне зелене сяйво, за що її й охрестили на честь супергероя Marvel Comics неймовірним Халком. Відмінною рисою комети є відсутність хвоста.

16 серпня вона наблизиться до Землі всередині орбіти Меркурія. Вчені не мають даних про те, що з нею може статися при попаданні сонячних променів. На думку конспірологів, поява комети пов’язана з кінцем світу. Такого висновку вони дійшли на підставі Біблійних Одкровень Іона Богослова, згідно з якими смерть для всього живого на планеті прийде у вигляді зеленого вершника на коні.

У свою чергу, вчений Тайлер Глокнер розповів, що “неймовірний Халк” не може бути кометою, адже у неї немає хвоста. Більш того, він також побачив у центрі об’єкту два тіла замість одного. Тому він припустив, що до Землі наближається планета Нібіру з легенд і міфів.

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Нагадаємо, що у суботу, 11 серпня, відбудеться сонячне затемнення. Факти ICTV розповіли про прикмети і заборони, пов’язані з цим явищем.