День залізничника 2018: СМС-привітання і привітання у прозі

Сьогодні в Україні відзначають День залізничника. Факти ICTV підготували найкращі СМС-привітання та привітання у прозі.

СМС-привітання

З днем залізничника вітаю,

Праці гарної вам бажаю.

Щоб перон завжди був світлим,

Пасажир же щоб привітним.

Зарплатні бажаю вище,

З рідними бувати більше.

Гарної завжди дороги,

А в житті вам перемоги.

***

Хай несе вам колія

Щастя, радості й тепла.

А робота хай дарує

Вдачу, що життям керує.

Хай дороги ведуть у краї,

Що не мають у собі біди.

Хай здійсняються ваші бажання,

Прийміть щирі привітання.

***

Хай тільки щасливі дороги

В роботі зустрічаються вам.

І тішать домашні пороги,

Хай завжди чекають вас там.

Щоб пасажири були чемні,

Не було у вас проблем,

І в діях своїх були певні,

Щоб серце палало вогнем.

***

Хай дороги будуть рівні,

Потяг в далечінь несе.

Хай очі ваші чарівні

Зустрічають усіх, кого транспорт везе.

Хай удача завжди знаходить,

Інтуіція вас не підводить.

Хай кохана половинка жде вдома,

Й ніколи не підкрадається втома.

***

Хай дороги завжди ведуть

До хорошої, доброї долі.

Хай в житті чемні люди будуть,

А ваш потяг хай їде поволі.

Хай завжди усмішка ясна

Пасажирів своїх зустрічає.

В серці всюди співає весна,

А натхнення у небі літає.

Привітання у прозі

Сердечно вітаю з професійним святом — Днем залізничника!

Хай Ваша надважлива робота приносить Вам моральне і матеріальне задоволення, хай

все в ній ладиться і йде на користь нашій великій державі. Добра Вам, здоров’я,

сімейного благополуччя та щастя.

***

Вітаю вас з днем залізничника! Нехай всі поїзди, які йдуть у вашому напрямку, привозять з собою щастя і виконання заповітних бажань. Нехай ті склади, які відходять від вашої станції, відвозять із собою всі біди й печалі!

***

Вітаю з Днем залізничника і від усього серця бажаю бадьорого стуку серця і коліс, щасливої дороги і доброї дороги, веселих маршрутів в діяльності і в житті, світлих надій душі і чудесних пейзажів природи.

***

Зі святом, мій дорогий друже! Я неймовірно пишаюся тим, що знайомий з тобою, а ще більше від того, що мій найкращий друг “власник” такої відповідальної професії, як Залізничник!

Читайте: Укрзалізниця запровадить єдиний квиток – дата

До речі, Факти ICTV підготували для вас шість найнезвичайніших залізничних маршрутів у світі.