Гороскоп на сьогодні, 5 серпня

Для творчих справ день не цілком підходить.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Сьогодні краще зайнятися прибиранням та позбутися від непотрібних речей. Підійдуть такі заходи, як обрядові очищення, особливо, якщо в обрядах використовується символ вогню, це буде вельми до речі.

Нові проекти починати не варто, але якщо вам хочеться спробувати вивчити щось нове, пізнати, то день цілком підходящий.

День вимагає прояву щирості і чесності по відношенню до інших і до себе у тому числі. Приділіть увагу своєму здоров’ю, сприятливо зробити щось саме у напрямку поліпшення свого фізичного самопочуття.

Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей, брати і давати гроші у борг.

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