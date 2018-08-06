Гороскоп на сьогодні, 6 серпня

День підходить для творчої діяльності.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Розпочаті сьогодні справи матимуть довгостроковий результат.

Зірки радять не поспішати і не приймати спонтанних рішень, особливо пов’язаних із великими покупками – витрати можуть виявитися більше, ніж ви очікуєте.

Сьогодні варто приділити час спокійним роздумам, відчути свій стан і свої бажання.

Рекомендовані оздоровчі процедури і розслабляючий масаж.

Сьогодні сприятливо надягання нового одягу.

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