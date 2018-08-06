Гороскоп на тиждень з 6 по 12 серпня

Тижневий гороскоп для всіх знаків зодіаку з 6 по 12 серпня 2018 року.

Гороскоп на тиждень має два вас багато порад і передбачень від зірок.

До речі, подивіться секрети для кожного знака зодіаку, як досягти успіху, читайте – тут.

Гороскоп для Овнів

Цього тижня удача та успіх будуть на вашій стороні. Якщо у вас є невирішені якісь завдання чи робочі питання – цей період дуже сприятливий для їх вирішення. Також потрібно ставити собі нові завдання, але лише ті, які можна виконати найближчим часом. Від далекострокових планів краще утриматись.

На роботі та в колі друзів уникайте конфліктів та суперечок, адже це може обернутися неприємними наслідками в майбутньому. Наприкінці тижня ви зустрінете людину, з якою давно не бачились. Будьте обережні у власних висловлювань, щоб не спричинити сварку.

Фінансове положення не зазнає суттєвих змін. Згідно з гороскопом, вам потрібно переглянути свої витратити та зменшити їх там, де це можливо.

Корисним буде зайнятись спортом, особливо у четвер або п’ятницю. Вихідні найкраще присвятити роботі по дому та відпочинку на природі.

Гороскоп для Тельців

В період з 6 по 12 серпня вам потрібно бути особливо уважним до того, що ви говорити. Адже є ризик образити близьку вам людину та навіть не помітити цього. Проявляйте більше почуттів у стосунках та будьте уважнішими до свого партнера.

Самотні представники знаку зустрінуть партнера і ці стосунки швидко переростуть у серйозні. Якщо вас запросять на побачення – не зволікайте.

В першій половині тижня ваш матеріальний стан покращиться. Проте 11 серпня саме фінансова сторона для вас буде вразливою. Ви можете стати жертвами шахрайства або втрати велику суму грошей. Тому гороскоп радить уважно слідкувати за своїми картами та гаманцем. Особливо, у громадському транспорті.

Вихідні краще провести активно – поїхати за місто, влаштувати пікнік чи просто піти в зал. Субота та неділя особливо сприятливі для цього, тож не втрачайте шанс розслабитись та набратись нових сил на весь наступний тиждень.

Гороскоп для Близнюків

Для Близнюків цей тиждень один з найбільш складних і відповідальних періодів серпня. Вам варто забути на цей період про сімейні обов’язки і не приймати розважальні запрошення, які вам надходять. Мова про подорожі, вечірках та інших розважальних заходах. А от всі свої сили потрібно направити на роботу.

Цей тиждень сприятливий для вирішення будь-яких проблем на роботі. Як винагорода – ви зможете суттєво покращити своє фінансове положення. Вами може цікавитися вище начальство, тож будьте готові до серйозних перемовин.

На вихідних присвятіть час невиконаним справам, які накопилися протягом останнього місяця. Якщо ви цього не зробите – ваша майбутня відпустка може опинитися під загрозою. Також гороскоп радить подбати про збереження – це допоможе вам добре відпочити у майбутньому.

Гороскоп для Раків

Цей тиждень принесе для вас масу задоволень та приємних вражень. У першій половині тижня ви вирішите всі ваші фінансові проблеми – очікується суттєве грошове надходження. Гроші варто витратити на подорож або на дорогу покупку.

В середині тижня на вас очікує ділова поїздка, яка увінчається успіхом. Ви зможете владнати усі питання, а також встигнете відпочити. Найкраще поїздку здійснювати в середу.

А от на вихідних вам потрібно повністю відпочити від роботи, якої останнім часом стає все більше. Тож присвятіть їх лише собі та власним захопленням. Можете дозволити у суботу посиденьки з друзями. Якщо вирішите поїхати за місто, обов’язково беріть з собою близьких друзів. Субота та неділя особливо сприятливі для цього, тож не втрачайте шанс розслабитись та набратись нових сил на весь наступний тиждень.

Гороскоп для Левів

Період з 6 по 12 серпня обіцяє для Левів багато божевільних вчинків та несподіваних поворотів долі! Тож будьте готові, що ваше життя буде насиченим та вимагатиме від вас багато сил та енергії.

Єдина сфера життя, яка буде в спокої та гармонії, – це робота. Тож саме час приділити більше уваги вашим стосункам – додайте до них трохи романтики, щоб нагадати партнеру про свої почуття. А от самотні представники знаку можуть зустріти свою другу половинку – це станеться на вулиці, тож будьте уважні.

В другій половині тижня вам потрібно організувати свій навколишній простір – тож прибирання чи дрібний ремонт будуть дуже доречними. Також цей період сприятливий для зустрічей з друзями чи відвідування концертів. Задоволення принесе також заняття танцями чи спортом.

11 серпня – несприятливий день для особистого життя. Тож якщо відчуваєте якусь напругу, то краще вирішити всі питання одразу та не допускати до конфліктів.

Гороскоп для Дів

Не беріть цього тижня жодної додаткової роботи, яка буде змушувати працювати вдома або допізна. Всіх грошей ви не заробите, а от нанести шкоду здоров’ю та психічному здоров’ю зможете дуже легко. Пам’ятайте про відпочинок, інакше ви просто “згорите” на роботі і не отримаєте за це жодної винагороди.

В період з 6 по 12 серпня не варто лишатись наодинці. Тож проводьте більше часу з вашим партнером або в колі друзів. Особливо на вихідних, це допоможе не тільки забути про роботу, а й відновити власні сили.

На роботі тримайтесь подалі від інтриг та пліток, адже цим ви не тільки псуєте собі самопочуття, а й можете нашкодити кар’єрному зростанню. Зосередьтесь на своїх власних завданнях та виконуйте їх якісніше. Це допоможе вам стати помітних в очах начальства.

Гороскоп для Терезів

Вам потрібно “зарити сокиру війни” цього тижня. Оскільки цей час особливо сприятливий для вирішення конфліктів та налагодженню стосунки з тими, з ким ви давно ворогували.

Також час сприятливий для далекострокового планування життя. Поставте цілі та завдання і впевнено їм слідуйте. Не соромтесь просити допомогу у близьких чи друзів. вони допоможуть та підтримають вас у важку хвилину.

Не завадить провести очисні заходи як щодо свого організму, так і житлового простору. Відпочити краще там, де багато людей і є можливість отримати нові враження і хорошу емоційну розрядку.

Фінансові проблеми цього тижня не будуть вас турбувати. Однак, від великих покупок таки варто відмовитись, також будьте пильні до будь-яких грошових вкладень – є великий ризик потрапити на шахрая.

Гороскоп для Скорпіонів

Цього тижня в з легкістю вирішите усі питання, які турбували вас уже дуже давно. На роботі вас очікує зміна графіка або підвищення заробітної плати. Будьте обережні з керівництвом – 11 серпня на вас очікує конфлікт.

Можливості у всіх сферах поступово розширюються, але зараз для вас важливо зберігати стабільність і піклуватися про здоров’я. Якщо роботу не можна скасувати, намагайтеся обмежити контакти, краще не починати нічого нового.

На побутовому рівні потрібно позбавлятися від старих речей – зробіть генеральне прибирання вдома та передивіться свій гардероб. Проявляйте турботу і піклування про близьких. Прохання про допомогу не відхиляйте, навіть якщо хтось просто хоче вилити душу.

Період з 6 по 12 серпня сприятливий час для того, щоб позбутися від шкідливої звички.

Гороскоп для Стрільців

Більше уваги цього тижня звертайте на потреби оточуючих, в тому числі партнерів по бізнесу і другої половинки. Гороскоп на наступний тиждень підказує, що тільки таким способом у вас вийде налагодити стосунки, що перебувають не в найкращому стані.

В період з 6 по 12 серпня відмовтесь від шумних компаній та вечірок. Натомість більше часу приділіть сім’ї та дому. Корисно буде зробити генеральне прибирання та дрібний ремонт по дому.

Наприкінці тижня ви можете відчувати сильну агресію чи злість, ці відчуття краще контролювати, адже можете зіпсувати стосунки на роботі або з близькими. Знайдіть інший шлях для вивільнення негативу – наприклад, спорт.

Кінець тижня сприятливий для туристичних поїздок. Оберіть нове місце та сміливо вирушайте в подорож!

Гороскоп для Козерогів

Поки на роботі у вас стабільно та спокійно, в особистому житті будуть вирувати події, про які ви раніше навіть і мріяти не могли! Гороскоп радить бути уважнішим до вашого партнера, дайте йому змогу відчути себе потрібним та необхідним. В другій половині тижня проявіть більше активності – запросіть на побачення або влаштуйте романтичний вечір.

Початок серпня для Козерогів взагалі дуже романтичний період, який потрібно використати по максимуму. Проводьте більше часу з сім’єю або ж коханою людиною. При тому відмовтесь від занадто активного відпочинку разом, а надайте перевагу спокійним розмовам та вечорам, де ви будете багато говорити наодинці.

Також в період з 6 по 12 серпня варто обдумати свої плани на майбутнє – поставте собі цілі і впевнено їм слідуйте. Якщо відчуваєте, що займаєтесь не тим, що душі – змінюйте це. Сконцентруйтесь на найважливішому та не розпорошуйтесь на дрібниці.

Гороскоп для Водоліїв

Цей тиждень сприятливий для переговорів, роботи з інформацією і документами, навчання і поїздок. Всі ідеї та плани будуть втілені в життя, а інтуїція підкаже, де зараз найвигідніше проявити свої здібності.

Для вас особливо вдалим буде кінець тижня. Вам посміхнеться удачі в якійсь справі або ж ви виграєте в лотерею. Не уникайте спілкування з друзями та колегами, адже ви зможете таким чином налагодити стосунки та покращити свій власний імідж.

На роботі оберігайтесь пліток, які можуть стосуватися ваших колег або ж керівництва. У фінансовому плані – вас очікують приємні новини. Не виключено, що з’явиться нове джерело заробітку або ж вам підвищать заробітну плату.

Гороскоп для Риб

Цей тиждень для вас буде насиченим у всіх сферах, тож намагайтеся бути максимально сконцентрованим та будьте уважним весь час. На роботі на вас очікують нові починання чи проекти, які увінчаються успіхом лише тоді, якщо ви будете достатньо часу їм приділяти.

Також період з 6 по 12 серпня – це чудовий час для відпустки чи відпочинку. Тож наберіть сил відмовити собі у роботі, а для працьовитих Риб – це справді завдання! Але після кількох днів відпочинку ви зможете працювати краще а продуктивніше, аніж без нього.

Перегляньте своє харчування та більше часу проводьте на свіжому повітрі. Найкраще для відпочинку обрати гори або водойми.