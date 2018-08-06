Не маршрутка у годину пік і не скунс. Топ-5 найогидніших запахів у світі

Якщо ви думає, що скунси виділяють найогидніший запах у світі, то глибоко помиляєтеся.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі склали своєрідний рейтинг найогидніших запахів, пише ScienceAlert.

Перше місце в списку посів запах сірководню – його виділяють тухлі яйця і уран.

На другому – фрукт під назвою дуріан, який містить у собі 44 активних ароматичних з’єднання, здатних змішувати в собі різні запахи (від карамелі до тухлого яйця). Його запах вивести неймовірно складно.

Замикає трійку квітка Раффлезія Арнольда, що привертає комах запахом гнилої риби.

Четверте місце – сир Вйо Булонь (найсмердючіший з французьких сирів).

І на п’ятому місці – карликовий мурахоїд, який смердить у кілька разів сильніше скунса.

Читайте: Як позбутися запаху часнику

До речі, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрунв розповіла, як боротися з неприємним запахом з рота і що стає його причиною.

Фото: pixabay.com