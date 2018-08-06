Показує тиск і температуру – у Китаї створили електронну шкіру

У Китаї створили штучну електронну шкіру на основі графену.

Китайські вчені створили кольорову штучну електронну шкіру на основі графену, яка може функціонувати як переносний електронний пристрій, повідомляє Сіньхуа.

Розробка отримала назву e-skin і може функціонувати в якості пристрою для моніторингу стану здоров’я.

Матеріал, з якого виготовлена шкіра, може відчувати тиск, температуру і натяг.

Електронну шкіру можна прикріпити до людської шкіри, маски або горла для вимірювання сигналів тіла, дихання, серцебиття. Вона проявила високу чутливість, витримує високу температуру.

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Дослідники переконані, що у розробки є потенціал для застосування в області охорони здоров’я та штучного інтелекту.

До слова, вчені дійшли висновку, що витримані сири уповільнюють вікові процеси старіння і збільшують середню тривалість життя.