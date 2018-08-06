PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Показує тиск і температуру - у Китаї створили електронну шкіру/

Показує тиск і температуру – у Китаї створили електронну шкіру

У Китаї створили штучну електронну шкіру на основі графену.

Медицина Вчені Здоров'я

Китайські вчені створили кольорову штучну електронну шкіру на основі графену, яка може функціонувати як переносний електронний пристрій, повідомляє Сіньхуа.

Розробка отримала назву e-skin і може функціонувати в якості пристрою для моніторингу стану здоров’я.

Матеріал, з якого виготовлена шкіра, може відчувати тиск, температуру і натяг.

Електронну шкіру можна прикріпити до людської шкіри, маски або горла для вимірювання сигналів тіла, дихання, серцебиття. Вона проявила високу чутливість, витримує високу температуру.

Читайте: Дезодоранти небезпечні для чоловічого здоров’я – вчені

Дослідники переконані, що у розробки є потенціал для застосування в області охорони здоров’я та штучного інтелекту.

До слова, вчені дійшли висновку, що витримані сири уповільнюють вікові процеси старіння і збільшують середню тривалість життя.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка