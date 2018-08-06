Що робити при втраті багажу – інструкція

Що робити, якщо при перельоті ваш багаж був загублений – покрокова інструкція.

Якщо ви не знайшли на транспортній стрічці свій багаж – це ще не привід для паніки. Пам’ятайте, за статистикою 85% багажу знаходиться у перші кілька днів. Але для цього варто зробити наступні дії.

Звернутися в офіс LOST&FOUND.

Щоб повідомити про втрату, вам треба знайти офіс LOST&FOUND, який є в кожному аеропорту в залі прильоту. Офіс працює цілодобово.

Там вам потрібно буде оформити документ, що підтверджує неотримання багажу по прильоту в аеропорт призначення.

Зв’язатися з авіакомпанією

Після складання акту в офісі LOST&FOUND, зверніться до відділення авіакомпанії, яка виконувала рейс. Деякі компанії пропонують компенсацію за затримку багажу (до повідомлень у день) і/або видають набір предметів першої необхідності: зубну щітку, пасту, мило, шкарпетки. Також солідні авіакомпанії нерідко відразу пропонують пасажиру гроші на покупку речей першої необхідності – як правило, не більше 250 доларів.

Щоб отримати компенсацію при купівлі речей першої необхідності, збережіть чеки на покупки. Вартість вимушених покупок відшкодовується тільки на 50%.

Моніторити інформацію про пошук багажу

Як тільки знаходиться загублений багаж, пасажиру дзвонять. Але на практиці не завжди служба пошуку багажу відразу повідомляє про знахідку. Для цього потрібно телефонувати до відділу пошуку багажу, номер якого буде вказано на акті втрати.

Також ви можете перевіряти стан вашого запиту, використовуючи систему відстеження багажу – World Tracer. Для цього вам необхідно вказати на сайті World Tracer десятизначний код (наприклад, KBPPS45329). Цей код ви повинні отримати в офісі LOST&FOUND разом з копією заповненої форми PIR.

Отримати багаж

За Варшавською конвенцією, якої дотримується більшість авіакомпаній світу, перевізник повинен доставити ваш загублений багаж додому у зручний для вас час. Також ви можете його забрати самостійно. Тут вже вам вирішувати.

Не знайшли багаж? Вимагайте компенсацію

Багаж повинні знайти протягом 21 дня!

Якщо за цей час він не буде знайдений, то багаж вважається втраченим. При цьому авіакомпанія зобов’язана сплатити матеріальні збитки. Компенсації за втрату і затримку багажу регулюються Варшавською конвенцією і Гаазьким протоколом, які мають пріоритет над місцевими законами щодо міжнародних перевезень.

Компенсація за втрачений багаж розраховується за принципом: 20 доларів за 1 кг ваги. При цьому вартість речей, що знаходилися у багажі, не враховується. Але на розсуд компанії можлива виплата компенсації за втрату дорогого одягу і взуття. Для цього необхідно подати скаргу протягом 18 місяців з моменту пропажі.

Для оформлення претензії зберігайте квиток і квитанцію про оплату багажу.

Якщо авіакомпанія піклується про свою репутацію, то вона заплатить вам компенсацію на суму до 5 тисяч доларів. В іншому випадку доведеться звертатися до суду. Позов може бути прийнятий протягом двох років з дня зникнення багажу.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як отримати компенсацію за затримку рейсу і чому українці виграють суди.