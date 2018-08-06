Земля нагрівається: рівень СО2 сягнув максимуму за 800 тис. років

У 2017 році рівень вуглекислого газу в атмосфері Землі зріс на 2,2%, сягнувши максимуму за останні 800 тис. років.
Такі висновки 524 вчених з 65 країн містяться у доповіді національного управління з контролю клімату США.
За його даними, 2017-й став другим найтеплішим роком із того часу, як людство фіксувало температуру, тобто з середини XIX століття.
Водночас, дослідники наголошують, що навіть якби люди зупинили збільшення парникових газів, атмосфера все одно буде і далі нагріватися протягом наступних кількох десятиліть або століття.
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Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що Земля нагрівається і вчені не можуть пояснити аномалії клімату.
Фото: pixabay.com
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