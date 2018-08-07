Автобусний тур: які речі потрібно взяти з собою

Автобусний тур – прекрасна можливість подивитися світ за досить невелику ціну, але якщо до нього неправильно підготуватися, то можна перетворити відпустку на справжнє пекло.

Факти ICTV дізналися, які речі краще брати з собою в тривалу подорож на автобусі.

Одяг

З одягу найкраще взяти шорти і футболки з матеріалу, який слабо мнеться, якщо подорож припала на літній період. Взимку відмінним вибором стане спортивний костюм.

Навіть, якщо поїздка запланована на спекотні місяці, то краще взяти з собою легку куртку або светр, адже погода непередбачувана. Також, щоб не боятися замислів погоди, в автобусний тур можна взяти дощовик або парасольку.

Із взуття краще брати кросівки, кеди, сандалі. Також знадобиться змінне взуття для екскурсій. Не зайвими будуть й тапки для автобуса і готелю.

Аксесуари

Дуже зручними речами для сну в автобусі стануть автомобільна подушка для шиї і плед. При наявності цих предметів вам може вдатися непогано подрімати.

Ще в автобусний тур можна взяти сонцезахисні окуляри, які стануть у нагоді під час екскурсій і допоможуть поліпшити денний сон.

Аптечка туриста також стане в нагоді у дорозі. Ви складатимете її за своїми уподобаннями. Як мінімум, варто подумати про знеболювані, препарати проти застуди, препарати від розладу шлунка.

Продукти

На перших порах в автобус можна взяти молочні питні продукти (кефір, йогурт), щоб допомогти своєму організму. Але вжити їх потрібно максимально швидко, оскільки нормально зберігати їх в дорозі не буде можливості.

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Відмінним вибором стануть супи та каші швидкого приготування. Разом з ними можна взяти й термос з окропом. До цього набору можна додати чай в пакетиках і каву у стіках.

Щоб робити бутерброди в дорозі можна взяти нарізаний хліб і кілька вакуумних упаковок сиру і м’ясопродуктів. Для невеликих перекусів можна запастися печивом, горішками або сухариками.

Фрукти краще брати тверді або ті, які не виділяють багато рідини. Добре підійдуть груші, яблука, банани.

Також потрібно не забувати про воду. Її в автобусний тур краще взяти побільше, навіть якщо вона займає багато місця. Краще відмовити собі у додатковій пачці печива, ніж страждати без води у спеку.

Розваги

Подорож в автобусі – річ доволі нудна, тому й про розваги для себе варто подбати. Краще взяти кілька варіантів.

З гаджетів підійдуть плеєри (краще не розряджати смартфон прослуховуванням музики), планшет або портативна ігрова платформа. З варіантів, що не загрожують можливою розрядкою, можна взяти книгу, збірку кросвордів, дорожню настільну гру, яка не вимагає багато місця.

До слова, підготуватися до тривалої поїздки на авто потрібно завчасно. Наприклад, скласти списки необхідних речей і упакувати розваги в дорогу.

Фото: pixabay.com.