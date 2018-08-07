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Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 7 серпня/

Гороскоп на сьогодні, 7 серпня

День сприятливий для активної діяльності, сьогодні можна багато чого встигнути зробити, особливо якщо заручитися підтримкою близьких і колег.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

У спілкуванні сьогодні дуже важливо налаштуватися на взаємодопомогу, підтримку і бути готовим піти назустріч. Однак на глобальні справи ентузіазму і сил може не вистачати, тому краще вибирати справи, які можна завершити за день або хоча б не забувайте відзначати для себе етапи виконання великих справ.

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Активну енергію сьогодні варто спрямувати не тільки на вирішення соціальних завдань, але і на навчання і духовний розвиток.

Зверніть увагу на своє харчування – сьогодні сприятливо дотримувати піст або дієту.

Сприятливо: початок мандрів, стрижка волосся.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на серпень 2018 для представників всіх знаків зодіаку.

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