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Нова версія ОС Android: обмеження соцмереж та Digital Wellbeing

Компанія Google відкрила для завантаження фінальну версію ОС Android 9 Pie.

Android

Для завантаження стала доступна фінальна версія ОС Android 9 Pie. Її можна встановити на всі смартфони серії Pixel починаючи з сьогоднішнього дня, повідомляється у блозі Google.

На інших смартфонах під управлінням Android оновлення з’явиться до кінця осені.

У новій версії операційної системи з’явилася функція обмеження часу використання програм.

В Android 9 Pie користувачів зустрічатиме інформаційна панель Digital Wellbeing, яка покаже коли, як часто і на який час запускалися додатки на смартфоні.

Читайте: Небезпечний вірус атакував Android

До слова, корпорація Google працює над створенням месенджера Chat, який замінить стандартні СМС на пристроях з Android.

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