Як користуватися відкритим Wi-Fi – топ-5 порад

Краще взагалі не підключатися до публічних мереж. Однак якщо такої можливості немає, то досить дотримуватися простих правил, аби убезпечити себе.

Довіряй, але перевіряй

Обирайте мережі відомих компаній. Вони менш підозрілі, бо фірми, які їх встановили вже заробили на вас – їм не потрібно використовувати хитрощів для монетизації Wi-Fi.

З підозрою ставитеся до повністю безкоштовних підключеннь або тих, якими керують незнайомі фірми.

Обирайте HTTPS

Користуйтеся сайтами, які передають дані по захищеному протоколу HTTPS замість звичайного HTTP. Відрізнити їх досить просто: про небезпечний статус останніх з останнім оновленням почав повідомляти браузер Google Chrome.

При використанні HTTPS сторонні не зможуть дізнатися, якою інформацією ви обмінюєтеся з сервером.

Не розкидайтеся інформацією

Будьте насторожі щодо мереж, які вимагають персональні відомості на зразок номера або email-адреси для реєстрації.

У такому випадки використовуйте альтернативний email, який не збігається з вашим основним ящиком.

Магазини та заклади зазвичай користуються цим для ідентифікації та маркетингової активності.

Обмежте AirDrop і відправку файлів

Підключившись до відкритого Wi-Fi і перебуваючи в оточенні незнайомців, краще відключити бездротову передачу файлів.

На ПК, відкрийте панель Network and Sharing Center, перейдіть в Change advanced sharing settings і вимкніть передачу файлів і бездротовий друк.

На Mac, відкрийте налаштування, виберіть меню Sharing і зніміть всі галочки. Потім запустіть Finder, виберіть AirDrop (Shift + Command + R) і вимкніть передачу файлів для інших користувачів, вказавши Allow me to be discovered by: No One.

На iOS AirDrop вимикається з центру управління.

Перевіряйте, де реєструєтеся

Потрібно читати призначені для користувача угоди при реєстрації в публічній мережі Wi-Fi. Окремі слова можуть виявитися незрозумілими, але ви майже напевно розпізнаєте вказівки на збір данних або неправомірне їх використання.

Якщо вас попросять встановити якесь розширення для браузера, пошукайте інший варіант.

VPN

VPN-сервіс забезпечить захищену передачу даних і ускладнює для будь-кого стороннього користувача відстеження ваших дій.

Проте не всі VPN-провайдери хороші. Універсальне правило – платити за послугу. Безкоштовні версії зазвичай надаються на умовах, які серйозно підривають ідею про безпеку.

