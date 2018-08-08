Гороскоп на сьогодні, 8 серпня

День підходить для виконання обіцянок і повернення боргів.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Зірки радять зайнятися самовдосконаленням.

Сьогодні бажано уникати конфліктних ситуацій, які можуть виникати на грунті непорозуміння.

Водчас можна займатися рослинами на присадибної ділянці, рекомендується активний відпочинок.

Вечір бажано провести у спокійній обстановці: послухати спокійну музику, помедитувати або прийняти розслаблюючу ванну.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей.

Читайте: Сонячне затемнення 11 серпня: прикмети і заборони

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на серпень 2018 для представників всіх знаків зодіаку.