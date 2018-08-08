Медовий спас 2018: історія свята та прикмети

Медовий Спас (Маковій) відзначають щорічно 14 серпня. Цього дня віряни приносять у храми мед для освячення. Традиція пов’язана зі стародавньою настановою – перший урожай приносити Богові і лише потім їсти самому.

У церковному календарі цей день семи мучеників Маккавеїв, а в народі свято називають просто – Маковія, або перший спас. 14 серпня святять мак, мед і воду і проводжають літо. Також готують маковійську квітку – букет з м’яти, чебрецю, нагідок, маку і освячують у церкві.

На Маковія також освячують криниці та джерела.

На Маковія починається двотижневий Успенський піст, який встановлений перед святами Преображення Господнього та Успіння Богородиці.

Традиції

В Україні до цього свята пекли пироги і коржі з маком. Традиційні букети на Поділлі називалися маковійками. Їх носили до церкви дівчата, перед цим ситно поснідавши – щоб наступний рік був врожайним.

Освячену макову головку також клали під подушку дітям, які погано засинають або неспокійно сплять.

Освячені на Маковія квіти й трави зберігали за іконами як цілюще зілля, яке давали хворій худобі. А освячений у церкві мак використовували для охорони житла, худоби, двору від нечистої сили.

У деяких селах Київщини на Маковія встановлювали високі хрести, прикрашаючи їх квітами й головками маку, а зверху прикріплювали гарбузову маску із запаленою свічкою всередині, що нагадувало людський череп. Протягом всієї ночі молодь співала і танцювала, оберігаючи свій маковіївський хрест.

Висушений маковійчик краще всього поставити на підвіконня. У старовину також вірили, що на Маковія жінкам прощаються всі незамолені гріхи, якщо вони самі себе пробачать і помоляться про прощення.

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Ворожіння

Одягнувшись в чистий одяг вранці на Маковія мати відправляла дочку до церкви, де після богослужіння священик освячував обв’язані червоними стрічками букети із зібраних напередодні свята трав. Після освячення, на порозі будинку чекала мати, брала з рук зілля і примовляла: “Хай твоя доля буде така файна, як та квітка, і така рада, як ти нині рада, прийшла із судженим додому”.

Квіти і мак дівчина підвішувала під стелею, часто зверху над образом. Це вважалося як оберіг від злих сил протягом року. Освячені на Маковія мак господині зберігали для Святої вечері на Різдво, він є обов’язковим компонентом свят вечірньої страви – куті.

Крім цього, цей мак використовувала дівчина, яка хотіла причарувати хлопця. Ним дівчина обсівала хлопця тричі, кажучи пошепки: “Щоб ти, мене покинув, коли визбираєш навколо себе цей мак”.

Заборони

На Маковея не можна працювати та прибирати в будинку: подібні справи краще завершити напередодні.

Крім того, не прийнято голосно говорити та шумно святкувати, оскільки на це погано реагують бджоли.

Не можна сваритися, лаятися або бажати комусь зла, інакше негатив повернеться.

Оскільки в цей день починається строгий Успенський піст, їсти можна не все.

Також 14 серпня в церквах здійснюється мале освячення води, тому Медовий Спас часто називають Спасом на воді. У цей день віруючі люди востаннє в році купалися в річках і озерах, змиваючи з себе всі гріхи.

Народні прикмети

На Маковея літо закінчується, осінь починається.

У Спаса всього в запасі: і дощ, і вітер, і відро, і різна погода.

На Перший спас і жебрак медку спробує.

Дощ на Маковея – мало пожеж буває.

На Маковея збирають мак.

На Перший спас святи колодязі.

На Маковей вдовам допомагай – слабкому допомога, а тобі щастя.

Дощ на Маковея – мало пожеж буває.

Медовий спас нові колодязі освячує.

У Перший спас будь-який жіночий гріх проститься.

Після Першого спасу в воду не заходять.

Після Першого спасу коней у річці не купають.

Тим, хто побоюється відьом: у цей день потрібно зібрати насіння дикого маку та обсипати ним будинок – жодна відьма в будинок не проникне.

До слова, Факти ICTV підготували для вас прикмети, ритуали і гадання в Яблучний Спас 2018.