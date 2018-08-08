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Погода в Україні на сьогодні, 8 серпня (КАРТА)

Погода на сьогодні в Україні обіцяє бути сонячною і без опадів по всій території країни.

Прогноз погоди на сьогодні дає Укргідрометцентр.

На заході в середньому буде +26…+28°С, лише на Закарпатті очікується +29…+31°С.

Центральні та північні області отримають +25…+27°С. Без опадів.

Східна частина країни очікує від +27°С до місцями +30°С.

На півдні буде +30…+32°С.

У Києві буде сонячно, температура повітря складе +26…+28°С.

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