Погода в Україні на сьогодні, 8 серпня (КАРТА)

Погода на сьогодні в Україні обіцяє бути сонячною і без опадів по всій території країни.
Прогноз погоди на сьогодні дає Укргідрометцентр.
На заході в середньому буде +26…+28°С, лише на Закарпатті очікується +29…+31°С.
Центральні та північні області отримають +25…+27°С. Без опадів.
Східна частина країни очікує від +27°С до місцями +30°С.
На півдні буде +30…+32°С.
У Києві буде сонячно, температура повітря складе +26…+28°С.
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