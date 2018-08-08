Сьогодні, 8 серпня, Міжнародний день кішки. На честь цього Факти ICTV зробили підбірку наймиліших котиків.
З 2002 року міжнародне свято пухнастиків святкують 8 серпня.
У цей день прийнято показувати кішкам свою любов і, звичайно ж, пестити і годувати смачненьким.
Та як не почухати за вушком цих пухнастиків?
Топ-10 котів, яких вам захочеться почухати за вушком / 10 фотографий
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До слова, в Ісландії почалася трансляція пародії на реаліті-шоу Сімейство Кардашьян – шоу про котів Сімейство Котошьян.
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