PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Топ-10 котів, яких вам захочеться почухати за вушком/

Топ-10 котів, яких вам захочеться почухати за вушком

Сьогодні, 8 серпня, Міжнародний день кішки. На честь цього Факти ICTV зробили підбірку наймиліших котиків.

З 2002 року міжнародне свято пухнастиків святкують 8 серпня.

У цей день прийнято показувати кішкам свою любов і, звичайно ж, пестити і годувати смачненьким.

Та як не почухати за вушком цих пухнастиків?

image image image image image image image image image image
Топ-10 котів, яких вам захочеться почухати за вушком / 10 фотографий

Читайте: 18 найбільших і доброзичливих мейн-кунів

До слова, в Ісландії почалася трансляція пародії на реаліті-шоу Сімейство Кардашьян – шоу про котів Сімейство Котошьян.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка