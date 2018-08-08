Це немов оргазм! Як підкорити висоту і неймовірні рекорди альпіністів

8 серпня шанувальники нових висот відзначають Міжнародний день альпінізму. Факти ICTV зібрали цікаві рекорди, історії відомих альпіністів і дали кілька порад для тих, хто хоче зайнятися цим видом спорту.
Міжнародний день альпінізму або День альпініста – свято, яке не знає кордонів.
Ті, хто хоча б раз побував у горах, закохується в них безповоротно. Хто хоч раз відчув смак тріумфу при підкоренні гірської вершини, більше не зможе без цього почуття жити.
Цікавий факт:
У цей день у 1786 році була підкорена найвища вершина Альп – гора Монблан заввишки 4810 метрів.
Маршрут на Монблан Мішеля Габріеля Паккар (Michel Gabriel Paccard) і Жака Бальма (Jacques Balmat) 8 серпня 1786 року.
Українські альпіністи
Михайло Туркевич і Сергій Бершов
5 березня 1982 року у глуху ніч вперше на Еверест піднімаються українці. Хоча підкорювати найвищу гору світу в нічний час строго заборонено.
Однак Михайло Туркевич і Сергій Бершов ризикнули собою, щоб врятувати життя двом колегам, які нагорі вмирали від нестачі кисню. Українці несли кисневі балони.
А заодно стали першими у світі, кому Еверест підкорився вночі.
Ірина Галай
Через тридцять років шляхом Бершова і Туркевича пройшла Ірина Галай. Вона стала першою українкою, яка побувала на вершині Евересту.
– Це як оргазм. Ти на вершині кілька хвилин, але це таке неймовірне задоволення! Не передати, – поділилася своїми враженнями альпіністка.
Владислав Терзиул
Владислав Терзиул теж був на Евересті, а ще – на інших тринадцяти восьмитисячниках планети.
Легенда українського альпінізму ходив у гори без кисневих балонів.
На таке наважуються одиниці, адже на вершині – розріджене повітря, без додаткового кисню важко не те, що рухатися, але і думати.
На жаль, гори і забрали Владислава Терзиула – він загинув у 2004 під час сходження на Макалу (5-й по висоті восьмитисячник світу, який знаходиться у Гімалаях), його тіло так і не знайшли.
Володимир Моногаров
А 90-річний Володимир Моногаров підкорював і Альпи, і кавказькі гори.
І, як не дивно, пік його кар’єри настав на вісьмидесятий день народження.
Його Моногаров зустрів на найвищій вершині Кавказу – Ельбрусі. Це і вписало його в історію українського альпінізму.
Світові альпіністи
У світі є альпіністи, чиї досягнення і етика в альпінізмі найбільш сильно вплинули на цей екстремальний вид діяльності.
Канадський аутдор магазин Vertical Addiction виділив топ-5 найкращих альпіністів в історії.
5. Тенцинг Норгей, Непал – перший непальський шерпа, що піднявся на вершину Евересту. Перша людина, яка ступила на вершину Евересту.
4. Райнхольд Месснер, Італія – перший, хто зійшов на всі 14 восьмитисячники. Вплинув на низку ключових тенденцій світового альпінізму у 70-90-х р.р.
3. Єжи Кукучка, Польща – друга у світі людина, яка пройшла всі 14 восьмитисячників світу і автор багатьох нових маршрутів на Татрах, Альпах та Гімалаях.
2. Сімоне Моро, Італія – один з найвидатніших альпіністів сучасності, перша людина, що відкрила світу 4 зимові восьмитисячники.
1. Улі Штек, Швейцарія – унікальний альпініст, який здійснює легкі швидкісні сходження найважчими альпіністськими маршрутами.
Екстремальний спорт
Альпінізм не лише шалено цікавий і красивий, але й дуже небезпечний. Гори забрали вже не одну сотню життів, серед яких були і добре підготовлені та досвідчені альпіністи.Читайте: Випробувати себе і доторкнутися до хмар: чому варто піти в гори
Найчастіше це відбувалося через сходження лавин, жаги до більшого адреналіну і рекордів чи ігнорування правил. Гори підкоряються не всім.
Якщо ж ви все-таки вирішили взяти якусь вершину, будьте обережні і дотримуйтесь правил безпеки.
Вам доведеться долати різні природні перешкоди: річки, скелі, сніг, льодовики, льодопади.
За багаторічну історію альпінізму була вироблена спеціальна техніка подолання небезпечного гірського рельєфу.
Перед будь-яким походом потрібно вивчити особливості даної гірської місцевості, мати хорошу фізичну підготовку, міцне здоров’я і нервову систему.
Крім того, потрібно ходити з людьми, які знають маршрут і підкорювали цю вершину кілька разів.
Починайте з простих маршрутів і поступово переходите на експедиції з вищим рівнем складності.
Рекорди альпінізму
Ми зібрали кілька цікавих рекордів альпінізму, які занесені у Книгу рекордів Гіннеса.
Найважчий підйом
Прямий шлях у гірській гряді Франконська Юра (Німеччина) було вперше пройдено Вольфгангом Гулліхом (Німеччина) у 1994 р. Він має категорію складності 9А через велику кількість стін з негативним нахилом і невеликих захоплень.
Сходження на Еверест
Шерпа Анг Рита (Непал) піднімався на Еверест 10 разів (в 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1992, 1993, 1995 і 1996 рр.), причому щоразу без кисневої маски.
Найстаріший підкорювач Евересту
Лер Саркісор (Вірменія, житель Грузії) став найстарішою людиною з тих, хто досяг вершини Евересту. Він піднявся 12 травня 1999 року у віці 60 років і 161 день.
Юний підкорювач Евересту
Шамбу Таманг (Непал) був наймолодшим із тих, хто коли-небудь піднімався на Еверест. Він досяг вершини у віці 17 років 6 міс. і 15 днів 5 травня 1973 р.
Перша жінка, яка самотужки піднялася на Еверест
У травні 1994 року 33-річна Елісон Харгрівс (Велика Ббританія) стала першою жінкою, яка самотужки без кисневої маски досягла вершини Евересту. У серпні 1995 року вона загинула під час спуску з вершини К2.
Нескорений пік
Середній пік гори Лхоцзе (8 410 м) – найвища нескорена вершина. Лхоцзе, одна з найвищих гір у світі, лежить у Гімалаях, на кордоні Китаю і Непалу.
Нагадаємо, Факти ICTV створили відео, що ілюструє, які речі потрібно брати з собою в гори.