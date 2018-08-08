Це немов оргазм! Як підкорити висоту і неймовірні рекорди альпіністів

8 серпня шанувальники нових висот відзначають Міжнародний день альпінізму. Факти ICTV зібрали цікаві рекорди, історії відомих альпіністів і дали кілька порад для тих, хто хоче зайнятися цим видом спорту.

Міжнародний день альпінізму або День альпініста – свято, яке не знає кордонів.

Ті, хто хоча б раз побував у горах, закохується в них безповоротно. Хто хоч раз відчув смак тріумфу при підкоренні гірської вершини, більше не зможе без цього почуття жити.

Цікавий факт:

У цей день у 1786 році була підкорена найвища вершина Альп – гора Монблан заввишки 4810 метрів.

Маршрут на Монблан Мішеля Габріеля Паккар (Michel Gabriel Paccard) і Жака Бальма (Jacques Balmat) 8 серпня 1786 року.

Українські альпіністи

Михайло Туркевич і Сергій Бершов

5 березня 1982 року у глуху ніч вперше на Еверест піднімаються українці. Хоча підкорювати найвищу гору світу в нічний час строго заборонено.

Однак Михайло Туркевич і Сергій Бершов ризикнули собою, щоб врятувати життя двом колегам, які нагорі вмирали від нестачі кисню. Українці несли кисневі балони.

А заодно стали першими у світі, кому Еверест підкорився вночі.

Ірина Галай

Через тридцять років шляхом Бершова і Туркевича пройшла Ірина Галай. Вона стала першою українкою, яка побувала на вершині Евересту.

– Це як оргазм. Ти на вершині кілька хвилин, але це таке неймовірне задоволення! Не передати, – поділилася своїми враженнями альпіністка.

Владислав Терзиул

Владислав Терзиул теж був на Евересті, а ще – на інших тринадцяти восьмитисячниках планети.

Легенда українського альпінізму ходив у гори без кисневих балонів.

На таке наважуються одиниці, адже на вершині – розріджене повітря, без додаткового кисню важко не те, що рухатися, але і думати.

На жаль, гори і забрали Владислава Терзиула – він загинув у 2004 під час сходження на Макалу (5-й по висоті восьмитисячник світу, який знаходиться у Гімалаях), його тіло так і не знайшли.

Володимир Моногаров

А 90-річний Володимир Моногаров підкорював і Альпи, і кавказькі гори.

І, як не дивно, пік його кар’єри настав на вісьмидесятий день народження.

Його Моногаров зустрів на найвищій вершині Кавказу – Ельбрусі. Це і вписало його в історію українського альпінізму.

Світові альпіністи

У світі є альпіністи, чиї досягнення і етика в альпінізмі найбільш сильно вплинули на цей екстремальний вид діяльності.

Канадський аутдор магазин Vertical Addiction виділив топ-5 найкращих альпіністів в історії.

5. Тенцинг Норгей, Непал – перший непальський шерпа, що піднявся на вершину Евересту. Перша людина, яка ступила на вершину Евересту.

4. Райнхольд Месснер, Італія – перший, хто зійшов на всі 14 восьмитисячники. Вплинув на низку ключових тенденцій світового альпінізму у 70-90-х р.р.

3. Єжи Кукучка, Польща – друга у світі людина, яка пройшла всі 14 восьмитисячників світу і автор багатьох нових маршрутів на Татрах, Альпах та Гімалаях.

2. Сімоне Моро, Італія – один з найвидатніших альпіністів сучасності, перша людина, що відкрила світу 4 зимові восьмитисячники.

1. Улі Штек, Швейцарія – унікальний альпініст, який здійснює легкі швидкісні сходження найважчими альпіністськими маршрутами.

Екстремальний спорт

Альпінізм не лише шалено цікавий і красивий, але й дуже небезпечний. Гори забрали вже не одну сотню життів, серед яких були і добре підготовлені та досвідчені альпіністи.

Найчастіше це відбувалося через сходження лавин, жаги до більшого адреналіну і рекордів чи ігнорування правил. Гори підкоряються не всім.

Якщо ж ви все-таки вирішили взяти якусь вершину, будьте обережні і дотримуйтесь правил безпеки.

Вам доведеться долати різні природні перешкоди: річки, скелі, сніг, льодовики, льодопади.

За багаторічну історію альпінізму була вироблена спеціальна техніка подолання небезпечного гірського рельєфу.

Перед будь-яким походом потрібно вивчити особливості даної гірської місцевості, мати хорошу фізичну підготовку, міцне здоров’я і нервову систему.

Крім того, потрібно ходити з людьми, які знають маршрут і підкорювали цю вершину кілька разів.

Починайте з простих маршрутів і поступово переходите на експедиції з вищим рівнем складності.

Рекорди альпінізму

Ми зібрали кілька цікавих рекордів альпінізму, які занесені у Книгу рекордів Гіннеса.

Найважчий підйом

Прямий шлях у гірській гряді Франконська Юра (Німеччина) було вперше пройдено Вольфгангом Гулліхом (Німеччина) у 1994 р. Він має категорію складності 9А через велику кількість стін з негативним нахилом і невеликих захоплень.

Сходження на Еверест

Шерпа Анг Рита (Непал) піднімався на Еверест 10 разів (в 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1992, 1993, 1995 і 1996 рр.), причому щоразу без кисневої маски.

Найстаріший підкорювач Евересту

Лер Саркісор (Вірменія, житель Грузії) став найстарішою людиною з тих, хто досяг вершини Евересту. Він піднявся 12 травня 1999 року у віці 60 років і 161 день.

Юний підкорювач Евересту

Шамбу Таманг (Непал) був наймолодшим із тих, хто коли-небудь піднімався на Еверест. Він досяг вершини у віці 17 років 6 міс. і 15 днів 5 травня 1973 р.

Перша жінка, яка самотужки піднялася на Еверест

У травні 1994 року 33-річна Елісон Харгрівс (Велика Ббританія) стала першою жінкою, яка самотужки без кисневої маски досягла вершини Евересту. У серпні 1995 року вона загинула під час спуску з вершини К2.

Нескорений пік

Середній пік гори Лхоцзе (8 410 м) – найвища нескорена вершина. Лхоцзе, одна з найвищих гір у світі, лежить у Гімалаях, на кордоні Китаю і Непалу.

Нагадаємо, Факти ICTV створили відео, що ілюструє, які речі потрібно брати з собою в гори.