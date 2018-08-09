Дійсно живий світ – перший ігровий процес Red Dead Redemption 2

Компанія Rockstar Games опублікувала перший трейлер з ігровим процесом однієї з найочікуваніших відеоігор року – Red Dead Redemption 2.

Сьогодні в Youtube компанія Rockstar Games опублікувала черговий трейлер відеогри Red Dead Redemption 2, яка вперше докладно показує ігровий процес.

Цього разу розробники спробували не просто створити відкритий світ для відеогри. Вони намагалися створити дійсно живу площадку для гри.

Як вже відомо, гравець візьме на себе роль бандита Артура Моргана з однієї з відомих банд у той час, коли ера дикого заходу добігає кінця.

У Red Dead Redemption 2 в банди буде свій табір, де гравцю доведеться проводити значну кількість часу, аби краще пізнати персонажів та добувати продовольство.

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Серед нововведень Rockstar Games обіцяють зброю, яка буде дуже близькою до реальної, а вибір коня для подорожей тепер відіграватиме набагато більшу роль, ніж раніше.

Реліз Red Dead Redemption 2 намічений на 26 жовтня 2018 року.

До слова, Факти ICTV склали список з 7 найкращих відеоігор першої половини 2018 року.

Відео: Rockstar Games

Фото: Rockstar Games (Скріншот)