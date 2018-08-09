PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 9 серпня/

Гороскоп на сьогодні, 9 серпня

Сьогодні навіть у звичайних повсякденних справах варто застосовувати творчий і, можливо, навіть новаторський підхід.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Бажано приділити увагу своєму харчуванню, по можливості їжу обирати легку і корисну. Сприятливо робити пожертвування, брати участь в благодійності або хоча б про когось попіклуватися, особливо хороша будь-яка діяльність з дітьми.

Читайте: Сонячне затемнення 11 серпня: прикмети і заборони

Несприятливо сьогодні призначати важливі переговори і здійснювати великі покупки. Комунікації утруднені, тому в спілкуванні варто підключати гумор і легкість. Варто подбати про здоров’я, особливо про нервову систему.

Після 20.00 важливі зустрічі і масові заходи краще виключити. Прекрасний день для насолоди простими радощами життя.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на серпень 2018 для представників всіх знаків зодіаку.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка