Гороскоп на сьогодні, 9 серпня

Сьогодні навіть у звичайних повсякденних справах варто застосовувати творчий і, можливо, навіть новаторський підхід.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Бажано приділити увагу своєму харчуванню, по можливості їжу обирати легку і корисну. Сприятливо робити пожертвування, брати участь в благодійності або хоча б про когось попіклуватися, особливо хороша будь-яка діяльність з дітьми.

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Несприятливо сьогодні призначати важливі переговори і здійснювати великі покупки. Комунікації утруднені, тому в спілкуванні варто підключати гумор і легкість. Варто подбати про здоров’я, особливо про нервову систему.

Після 20.00 важливі зустрічі і масові заходи краще виключити. Прекрасний день для насолоди простими радощами життя.

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