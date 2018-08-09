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Кішка повернулася до господині після 13 років розлуки

Британка Джанет Адамович знайшла свою кішку на прізвисько Бу через 13 років. Зараз їй вже 17 років.

Про це повідомляє Metro.

Кішка Бу загубилася у 2005 році в англійському місті Харрогейт, Північний Йоркшир. Тоді її господиня залишила заявку про зникнення домашньої тварини, ще рік розвішувала оголошення і давала рекламу в місцевій газеті, але відгуку не було.

Їй подзвонили через 13 років, і запитали, чи не загубила вона свого кота. Жінка не відразу згадала про Бу, і відповіла, що обидві її кішки зараз знаходяться в будинку. Однак згодом вона все ж зрозуміла, про кого йде мова.

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Кішку знайшли в 64 кілометрах від будинку. Господиня стверджує, що вихованець пам’ятає її. На даний момент Бу було вже 17 років. Зазвичай коти живуть у середньому до 16 років.

– Вона жила зі мною п’ять років і через стільки часу все ще пам’ятає мене. Вона стала моєю тінню з моменту повернення додому, – розповідає жінка.

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Кішка повернулася до господині після 13 років розлуки / 4 фотографии

До речі, мешканка штату Міссурі, на ім’я Брена прославилася, виявивши у себе вдома невідомого кота.

Фото: swns.com.

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