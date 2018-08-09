Британка Джанет Адамович знайшла свою кішку на прізвисько Бу через 13 років. Зараз їй вже 17 років.

Про це повідомляє Metro.

Кішка Бу загубилася у 2005 році в англійському місті Харрогейт, Північний Йоркшир. Тоді її господиня залишила заявку про зникнення домашньої тварини, ще рік розвішувала оголошення і давала рекламу в місцевій газеті, але відгуку не було.

Їй подзвонили через 13 років, і запитали, чи не загубила вона свого кота. Жінка не відразу згадала про Бу, і відповіла, що обидві її кішки зараз знаходяться в будинку. Однак згодом вона все ж зрозуміла, про кого йде мова.

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Кішку знайшли в 64 кілометрах від будинку. Господиня стверджує, що вихованець пам’ятає її. На даний момент Бу було вже 17 років. Зазвичай коти живуть у середньому до 16 років.

– Вона жила зі мною п’ять років і через стільки часу все ще пам’ятає мене. Вона стала моєю тінню з моменту повернення додому, – розповідає жінка.







Кішка повернулася до господині після 13 років розлуки / 4 фотографии

До речі, мешканка штату Міссурі, на ім’я Брена прославилася, виявивши у себе вдома невідомого кота.

Фото: swns.com.