Samsung представив флагман Galaxy Note 9 – характеристики

Компанія Samsung офіційно представила смартфон Galaxy Note 9.

Компанія Samsung на прес-конференції офіційно представила флагманський смартфон Galaxy Note 9.

Новинка буде доступна у версіях від 128 ГБ вбудованої пам’яті до цілих 512 ГБ.

За словами розробників Galaxy Note 9, смартфон зможе активно працювати протягом дня без підзарядки. Діагональ екрану складе 6.4 дюйма, технологія – S-AMOLED.

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Galaxy Note 9 отримав мікропроцесор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативної пам’яті. Одразу на ньому встановлена ​​версія ОС Android 8.1.

Крім того, флагман отримає оновлену версію помічника Bixby, який, цілком можливо, зможе конкурувати з Siri і Google Assistant.

У продаж смартфон надійде 24 серпня в чотирьох кольорах – чорному, пурпурному, синьому і бронзовому. За попередньою інформацією, вартість топової версії (512 ГБ) складе $1460.

До слова, південнокорейська група компаній Samsung Group офіційно представила бюджетний планшет Galaxy Tab S4.

Фото: Samsung (Скріншот)

Відео: Samsung