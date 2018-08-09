Samsung представив флагман Galaxy Note 9 – характеристики

Компанія Samsung офіційно представила смартфон Galaxy Note 9.
Компанія Samsung на прес-конференції офіційно представила флагманський смартфон Galaxy Note 9.
Новинка буде доступна у версіях від 128 ГБ вбудованої пам’яті до цілих 512 ГБ.
За словами розробників Galaxy Note 9, смартфон зможе активно працювати протягом дня без підзарядки. Діагональ екрану складе 6.4 дюйма, технологія – S-AMOLED.
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Galaxy Note 9 отримав мікропроцесор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативної пам’яті. Одразу на ньому встановлена версія ОС Android 8.1.
Крім того, флагман отримає оновлену версію помічника Bixby, який, цілком можливо, зможе конкурувати з Siri і Google Assistant.
У продаж смартфон надійде 24 серпня в чотирьох кольорах – чорному, пурпурному, синьому і бронзовому. За попередньою інформацією, вартість топової версії (512 ГБ) складе $1460.
До слова, південнокорейська група компаній Samsung Group офіційно представила бюджетний планшет Galaxy Tab S4.
Фото: Samsung (Скріншот)
Відео: Samsung