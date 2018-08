Що почитати у відпустці: 10 найцікавіших книг і рейтинг творів від ведучих ICTV

Іноді у відпустці хочеться не тільки засмагати на пляжі і їздити на екскурсії, а й почитати щось тихим вечором.

Раніше у відпустці у мене завжди видавалося кілька годин для себе.Оскільки й час цей припадав на пізній вечір, то я віддавав перевагу книгам, вмостившись на ліжку у номері.

Завжди хотілося, щоб вони розповідали цікаву історію, але не перевантажували мозок інформацією. Для тих, хто поділяє це бажання, Факти ICTV зібрали 10 книг, які можна прочитати у відпустці.

Шантарам

Основою для цього роману послужили події з життя автора. Книга розповість читачеві про колишнього наркомана і грабіжника, який втік з в’язниці в Австралії. Він приїжджає в індійське місто Бомбей (зараз – Мумбаї), де мати одного з нових друзів нарікає його ім’ям Шантарам, що в перекладі маратхі з значить мирна людина.

Книга наповнена переживаннями головного героя і філософськими роздумами. Всі персонажі в ній вигадані, але місця, де проходить дія роману – реальні.

Вона прекрасно підійде тим, хто бажає трохи поміркувати під час подорожі, але не перевантажувати себе філософськими роздумами.

Всі нові казки

Якщо ви хочете почитати щось страшне, то збірка оповідань Всі нові казки буде дуже доречна. У ній Ніл Гейман та Ел Саррантоніо зібрали найкращі розповіді в жанрах хоррор та саспенс, які написали такі майстри жанру як Чак Паланік і Уолтер Мослі.

У цій збірці не звичайний “кіношний” хоррор, який лякає своєю несподіваністю. У книзі вам доведеться зануритися в колекцію захоплюючих та атмосферних історій, які не відпустять вашу увагу до самого кінця.

Вони чудово підійдуть для читання на пляжі. Адже часу для прочитання одного оповідання якраз вистачить на те, щоб відпочити на лежаку і знову піти купатися.

Залишиться при мені

Що ж ще можна почитати під час літньої відпустки, крім як книгу про літню відпустку. Можливо саме про це думав Уоллес Стегнер, коли писав Залишиться при мені. У цій книзі автор розповів про дві сімейні пари викладачів, які проводять відпустку між навчальними семестрами.

Ця книга наповнена атмосферою відпустки. Але це також й розповідь про життєвий шлях і про те, що обирає кожна людина.

11/22/63

Майстер хоррора Стівен Кінг радує не тільки своїми страшними історіями. Цікавим поповненням в колекції автора стала книга 11/22/63. У ній розповідається про мандрівника в часі, який намагається запобігти вбивству 35 президента США Джона Кеннеді.

Роман захоплює з перших хвилин своїм незвичайним сюжетом і персонажами та прекрасно підійде для тих, хто любить почитати у відпустці перед сном.

Кульбабове вино

Справжньою класикою для літнього відпочинку вже давно стала книга Вино з кульбаб Рея Бредбері. Вона допоможе вам пережити одне літо разом з 12-річним хлопчиком, який робить багато відкриттів та потрапляє у різні історії.

Вона наповнена літнім повітрям і допоможе вам полюбити цю пору року ще більше. А в дощові дні Кульбабове вино подарує вам сонячний настрій.

Квіти для Елджернона

Спочатку історія з’явилася у вигляді невеликого оповідання, але Деніел Кіз, врешті-решт, вирішив зробити з неї повноцінний роман. У ньому розказано про недоумкуватого Чарлі Гордона, якому провели експериментальну операцію. Після неї інтелект чоловіка почав швидко зростати і він потрапив в пристойне суспільство.

Книга написана у вигляді звітів, які Чарлі пише на прохання лікарів. Вона прекрасно підійде для тих, хто шукає матеріал для роздумів. Також її можна взяти в дорогу, якщо часу для читання у вас буде не так багато.

9 оповідань

Тим, хто любить почитати на морі або не хоче відриватися від цікавої розповіді, варто придивитися до 9 оповідать Джерома Девіда Селінджера. Це – єдина офіційна збірка оповідань письменника.

Всього в книзі 9 історій, які розповідають про внутрішні переживання головних героїв, їх спроби знайти своє місце у цьому світі та зрозуміти свою сутність.

Володар мух

Цей роман підійде тим, хто хоче прочитати щось незвичайне. Але відразу варто приготуватися, що він не буде настільки веселим і літнім.

Книга розповість про дітей, які у результаті авіакатастрофи опинилися на безлюдному острові. Їх спроби вижити в диких умовах призводять до несподіваних і страшних результатів.

Все починається з вибору лідера, коли діти обирають Ральфа, але Джек і церковні хористи проголошують себе мисливцями. У підсумку вони починають вести спосіб життя дикунів, що призводить до плачевних наслідків.

Автостопом по галактиці

Тим же, кому в дорозі просто необхідний гумор, варто придивитися до книги Автостопом по галактиці. Вона розповість історію невдачливого англійця Артура Дента, який уникає загибелі Землі разом зі своїм другом Фордом Префектом. Їх рятує родич Форда, президент Галактики Зафод Біблброкс, у якого на кораблі знаходяться депресивний робот Марвін і Тріша МакМіллан – єдиний землянин, крім Артура.

Разом вони відправляються у подорож, аби знайти легендарну планету Магратея і Основне Питання до Основної Відповіді. Книга наповнена іскрометним гумором і сподобається навіть тим, хто не любить фантастику.

Коротка історія майже всього на світі

Якщо під час відпочинку ви хочете дізнаватися все більше і більше нового, то можете почитати Коротку історію практично всього на світі.

У ній Білл Брайсон описав в доступних термінах розмір Всесвіту і атомів, досліджував історію геології та біології, розповів про найбільш руйнівні катастрофи Землі і багато іншого.

Велика частина книги присвячена цікавим історіям про вчених, які стояли за різними відкриттями.

Хоча в ній велика кількість фактичних помилок і неточностей, прочитавши її, ви обов’язково почерпнете для себе щось нове.

Що рекомендують ведучі ICTV

Ведучий програми Факти. Спорт Андрій Ковальський не може назвати себе великим книголюбом, і віддає перевагу інтернет-виданням. Проте й він перед відпусткою збирає список з книг, які хоче почитати.

Оскільки меж досконалості немає, однією з цікавих книг стала Как писать хорошо Вільяма Зінсера. Ковальський хоче дізнатися, які є прийоми для того, аби покращити тексти.

– Мені рекомендували книжку Артура Гейлі Аеропорт. Правда, не знаю як можна написати цікаво про такий об’єкт інфраструктури, тому хочу почитати цей твір. Ще одна книга у моєму “вейтінг Ліст” Шантарам. Індія для мене загадка, я навіть її трішки побоююсь. Але одну з наступних відпусток обов’язково проведу в Індії. Час від часу перечитую Алхіміка Павло Коельо і щоразу знаходжу щось нове, – розповів ведучий.

Ведучий програми Свобода слова на ICTV Вадим Карп’як рекомендує почитати роман Софії Андрухович Фелікс Австрія, який написаний у вигляді щоденника головної героїні Стефи. Кожний розділ тут відповідає певному дню або присвячений спогадам.

У списку улюблених книжок ведучого знаходиться й 7 основних уроків з фізики Карло Ровеллі, яка наближає читачів до розуміння підвалин загальної теорії відносності, величної архітектури Всесвіту і фізики елементарних часток, квантової механіки та квантової гравітації.

Однією з улюблених книг Карп’яка став й роман Колекціонер Джона Фаулза, який розповідає про закоханого у студентку Міранду Грей Фредеріка Клегга. Він займається колекціонуванням метеликів і одного разу вирішує додати дівчину до своєї колекції.

Рекомендує ведучий почитати й книгу знаного німецького дослідника науки та культури Вольфганга Шивельбуша Смаки Раю, яка розповість про те, як відомі спеції вплинули на загальний поступ людства.

Останньою книгою у списку Карп’яка стала Володарка Понтиди Юрія Косача, головним героєм якої виступає український козак-шляхтич Юрій Рославець. Зачарований “дамою свого серця” і претенденткою на імператорський трон, він “женеться за з’явою” своєї пристрасті від Парижа, через Німеччину до Венеції, Неаполя, Риму й Пізи.

Ведуча програми Інсайдер Юлія Панкова зараз більше цікавиться літературою, що пов’язана з їжею.

Першою її рекомендацією стала книга Барбері Мюріель Лакомство. Книга розповідає про кулінарного критика, який намагається згадати смак, що він хоче скуштувати востаннє.

Любителям готувати Панкова рекомендує книгу Італія. Гастрономія, яка не тільки розповідає про процес приготування страв, але й про жителів Італії.

Іще одним цікавим вибором є книга Їжа без кордонів Марини Миронової. У ній зібрані поради щодо того, які страви варто скуштувати під час подорожей у різні країни світу.

Для знавців англійської мови Панкова рекомендує прочитати книгу Кейт Спейд Places to go, people to see, яка розповість про цікаві місця різних міст світу.

До слова, засновник компанії Microsoft Білл Гейтс представив свій список книг для літнього читання.