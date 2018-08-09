Свято Пантелеймона: чого категорично не можна робити

Православні віруючі 9 серпня вшановують пам’ять святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Факти ICTV зібрали народні прикмети та традиції свята.

Майбутній цілитель Пантелеймон народився у місті Никомидії (сучасна Туреччина) у сім’ї багатого язичника і християнки. Батько віддав його у початкову язичницьку школу, після якої він навчався у знаменитого лікаря Єфросина. Одного разу він побачив на вулиці мертву дитину, яку вкусила гадюка. Пантелеймон став молитися Господу Ісусу Христу про її воскресіння і вона ожила. Після цього дива Пантелеймон був охрещений. Читайте: Церковні свята – календар на рік (ІНФОГРАФІКА) Цілитель все своє життя безкоштовно лікував усіх, хто до нього звертався. Але через заздрощі святий Пантелей­мон зазнав жорстоких тортур, за наказом імператора великомученику відтяли голову.

Традиції на Пантелеймона

Пантелеймон вважався покровителем воїнів, які часто отримували важкі травми, саме тому він був не тільки їхнім покровителем, але й цілителем. У цей день рідні важко хворих людей звертаються до святого про одужання близьких.

Більш того, люди, які народилися на Пантелеймона, за народними повір’ями, мають дар цілительства.

Також на Пантелеймона збирають лікарські трави, які за легендою володіють особливою силою.

Окрім того, на городах в цей день прийнято зрізати перший качан капусти.

Господині готують з цією капустою пироги і роздають на вулиці дітям, мандрівникам і бідним.

Що не можна робити на Пантелеймона

Головна заборона – не можна працювати у полі, інакше “Палій (Пантелеймон) спалить хліб”. Це через те, що боялися грози, яка могла нещадно спалити того, хто не послухався народного повір’я. Звідси і друга назва свята – Палій.

Прикмети свята

Мурахи закладають входи в мурашники – скоро буде дощ.

Сильно скрекочуть і стрибають коники – погода буде ясною і сухою.

До слова, через кілька днів, 14 серпня, українці відзначатимуть Медовий Спас (Маковій).