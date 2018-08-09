Xiaomi Mi A2 та ще 3 смартфона за цю ж ціну

Xiaomi Mi A2 вже надійшов в Україну. Стала відома ціна бюджетної моделі. Факти ICTV дізналися, які смартфони можна купити за ті ж гроші.

Продаж нового бюджетного смартфона Xiaomi Mi A2 в Україні офіційно стартує 15 серпня, повідомляє Mi Ukraine.

Ціна Xiaomi Mi A2 у модифікації з 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам’яті становитиме 7 999 грн.

Xiaomi Mi A2 – огляд

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До слова, в цьому ж ціновому діапазоні в Україні можна купити смартфон Huawei Mate 10 Lite.

Модель із 4 Гб оперативної та 64 Гб вбудованої пам’яті обійдеться у близько 8 тис. грн.

Приблизно та ж вартість у смартфона Meizu 15 Lite (M15).

За модифікацію 4/64 Гб доведеться заплатити близько 7,5 тис. грн.

А от Samsung Galaxy J7 2017 Gold можна купити ще дешевше – майже за 7 тис. грн.

Щоправда тут йдеться про модель із 3 Гб оперативної та 16 Гб вбудованої пам’яті.

Нагадаємо, моделі смартфонів – Mi A2 і Mi A2 Lite – компанія Xiaomi анонсувала на презентації в Мадриді.