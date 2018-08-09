Як правильно обрати бойлер

Розрахуйте, скільки води ви будете витрачати, і в залежності від цього вибирайте потужність проточного бойлера або обсяг накопичувального.

Які бувають бойлери?

Водонагрівачі бувають трьох видів:

газові;

сонячні;

електричні.

Сонячні водонагрівачі бувають плоскі та трубчасті, вакуумні, з вмонтованими баками-акумуляторами чи типу спліт-систем. За допомогою таких систем можна в період з травня по вересень нагріти 200-літровий бак до 60 градусів за день.

Електричні бойлери можна ставити практично скрізь, де є електроенергія. Використається однофазне підключення для невеликих потужностей (до 12 кВт) і трифазне, якщо необхідні більші потужності (від 6 квт до 20-30 кВт у квартирі).

Малопотужні нагрівачі встановити досить просто, іноді можна просто встромити вилку в розетку. Для нагрівачів потужністю вище 5 кВт потрібна окрема електропроводка від щитка й установка додаткового запобіжника. У деяких старих будинках поставити апарати високої потужності ніяк не вдасться.

Також водонагрівачі можна поділити на проточні і накопичувальні.

У проточних водонагрівачах встановлено тен, який працює від електрики і нагріває воду. Принцип роботи проточного нагрівача полягає в тому, що вода надходить у трубу, в якій знаходиться тен, і випливає звідти гарячою.

Проточні бойлери забезпечують практично будь-яку кількість гарячої води, тому немає необхідності в постійному техобслуговуванні. Завдяки відсутності бака такі прилади зазвичай займають мало місця. Але в той же час температура води залежить від споживаної потужності й від напору води.

5 кВт нагрівача вистачає на нагрівання потоку води 1,5 л/хвилину. Цього досить для мийки посуду, але мало для душу, тому для великої родини такі нагрівачі не дуже підходять. Крім того, якщо різко збільшити витрату води, температура відразу впаде (існують конструкції з компенсацією, але вони досить дорогі). Тому звичайні проточні нагрівачі використаються тільки для однієї точки (або душ, або кухня).

Також труднощі існують при встановленні такого приладу. Через високу потужність його не можна підключати до звичайної квартирної розетки, потрібно тягти окреме підключення від щитка й встановлювати окремий запобіжник.

Накопичувальні нагрівачі теж мають тен, але вода нагрівається не в трубі, а баку. Такі прилади споживають менше потужності (звичайно до 6 кВт, у середньому 2 кВт) і їх можна підключати до звичайної мережі). Але й час нагрівання при цьому великий – бак у 30 л. нагрівається за 30 хвилин, а 200-літровий у середньому за 6 годин. Тому якщо ви хочете мати гарячу воду в будь-який час, то треба нагріти її заздалегідь. Завдяки конструкції сучасних бойлерів це цілком можливо.

Зовні накопичувальні нагрівачі покривають теплоізолюючим матеріалом, що стримує втрату тепла до 1 градуса на годину, тому можна нагріти бак уночі, а потім користуватися ним весь день. Сучасні баки можуть підтримувати температуру із втратою не більше 0,5 градуса в годину. При цьому витрата електроенергії на підтримку тепла не більше 1 кВт/год на добу. Але якщо ви використали весь бак води, то до нагрівання наступної порції пройде значний проміжок часу.

Завдяки наявності запасу гарячої води, до одного такого водонагрівача можна підключити кілька точок – мийку на кухні, душ, умивальник. Крім того, температура води в баку вища, ніж у проточному нагрівачі, і досягає 80 градусів. Це зручно, тому що, змішуючи з холодною водою, можна тримати велику кількість теплої води нормальної температури.

Однак у такого агрегату теж є свої мінуси. При високій температурі підвищується хімічна активність води. У баку, наповненому водою, металеві стіни піддаються корозії і необхідно вживати додаткових заходів захисту, які збільшують вартість пристрою.

До недоліків накопичувальних водонагрівачів також можна віднести необхідність регулярного техобслуговування, що містить у собі заміну магнієвого анода, промивання внутрішньої поверхні, очищення тенів. Крім того, коштують накопичувальні водонагрівачі у 3-4 раз більше, ніж проточні.

Де краще встановлювати бойлер?

Маленький проточний водонагрівач легко встановити в тому місці, де ви збираєтеся ним користуватися: чи то у ванній, чи на кухні. А от з накопичувальним бойлером треба орієнтуватися відповідно до його величини. Для великих накопичувальних баків, обсяг яких більше 200 л, передбачають окремі кімнати. Такі нагрівачі, зазвичай, встановлюють у приватних будинках з кількома ванними кімнатами. Найчастіше такі баки – підлогові.

Найбільш популярні накопичувальні нагрівачі – об’ємом у 80-100 л – можна повісити просто у ванній кімнаті, а маленькі баки від 5 до 15 л можна розмістити під раковиною.

Основні правила підключення водонагрівачів

При правильному догляді, бойлери можуть прослужити досить довго. Найчастіша помилка, якої припускають при встановленні нагрівачів, включення проточного водонагрівача до того, як у нього буде запущена вода. Тому перше, що варто запам’ятати, після установки і підключення бойлера до водопроводу – обов’язково наповніть бак водою, і лише після цього включайте його в електромережу.

Ще одна хронічна помилка споживачів – часте вмикання-вимикання електричних накопичувальних водонагрівачів з метою економії. Такі дії можуть призвести до передчасного виходу нагрівача з ладу.

Використовуйте наші поради, і зможете легко і комфортно пережити будь-які холоди й комунальні виверти!

Фото: hotline.ua, Dreamstime