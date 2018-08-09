Пральні машинки 100 років тому і сьогодні: 7 фактів та неймовірні форми

9 серпня 1910 року Алва Фішер запатентував електричну пральну машину. Факти ICTV заглянули далеко у минуле і дізналися, якими були перші пральні машинки, а також знайшли фото найнезвичайніших з них.

Першу пральну машинку створив і запатентував американець Джеймс Кінг. Це сталося ще у далекому 1851 році.

Одна з перших пральних машин

Вона не дуже була схожа на сучасну машинку та мала ручний привід.

Цей пристрій складався з дерев’яної діжки на колесах, в яку вставлялася вісь з обертовим дірчастим циліндром.

У діжку складали білизну, заливали її мильним розчином, потім власноруч обертали барабан, запускаючи процес прання. Ця машина була першою ластівкою, тож конструкція мала багато недоліків, була громіздкою, прання вимагало чималих фізичних зусиль.

Першим пральну машинку запустив у серійне виробництво Вільям Блекстоун, вона також мала ручний привід і коштувала $2,5 долари.

А ось повністю механізувати процес прання вдалося у 1910 році американцеві Алву Фішеру.

Пральна машина Алви Фішера: 1 – електродвигун, 2 – барабан, 3 – віджимні валки

Він застосував у винайденому ним пристрої в якості приводу електричний двигун.

Машинка не відрізнялася особливою безпекою, маючи відкриті робочі механізми, але все-таки вперше в історії дозволила повністю позбавити процес від зусиль ручної праці.

У Європі перші пральні машинки почали виробляти німці тільки з 1900 року.

Пральна машина початку 20-го століття

У 1947 році на світ з’явилася перша у світі пральна машинка автомат.

Перша пральна машинка автомат в СРСР з’явилася у 1975-му році Вятка-автомат-12.

Перша пральна машинка-автомат в СРСР Вятка-автомат-12

Вона була створена на Чебоксарському заводі імені В.І. Чапаєва. Але вже у 1977-му році дана модель була знята з виробництва через те, що у квартирах не було електричної розводки необхідної потужності і пральна машина вибивала пробки.

А ось це одна з сучасних моделей пральних машин:

Факти ICTV також зробили підбірку незвичайних пральних машин з моменту створення до сучасності.



Пральна машина середини 20-го століття

Сферична пральна машина

Пральна міні-машина для гламурних дам

Пральна машина-гральний автомат

Екологічна пральна машина

Ця незвичайна дерев'яна пральна машина, ймовірно, датується приблизно 1910-1920. Вона не працює на електриці, але з ручним керуванням

Електрична пральна машина від Лі Максвелл, 1910 рік

Електрична пральна машина від Dowsell & Lees Co., 1910 рік

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Окрім цього ми знайшли 7 фактів про пральні машинки, які вас точно здивують:

1. Перші спроби автоматизувати процес прання робили ще древні вавілоняни. Вони сконструювали велике колесо з безліччю лопастей. Воно опускалося в чан із замоченою білизною. Обертаючи колесо, люди витрачали на прання набагато менше сил і часу.

2. Перші пральні машини не мали корпусу, і спостерігати за роботою механізму можна було весь час. Проте, одного разу при пранні жінка нахилилася занадто близько до мотору, і її затягнуло. На щастя, жінку вдалося врятувати.

3. Вважається, що найкращими виробниками пральних машинок є корейські, японські, європейські, американські (компанії з США і Канади) заводи.

4. У США розробили пральну машину для окулярів. Достатньо лише помістити окуляри в спеціальну ємність і додати миючого порошку. Всього через 40 хвилин скло буде абсолютно чистим і навіть сухим!

5. В Америці, в штаті Колорадо, є музей прання! Його творець десятки років збирав пральні пристрої початку ХХ. Зараз його колекція налічує понад 600 екземплярів.

6. В Іспанії винайшли пральну машину для кішок і собак! Принцип роботи простий: хазяїн поміщає свого чотирилапого друга у спеціальний резервуар, вибирає на дисплеї потрібний режим – розмір і вагу тварини. Коли включає “запуск” – улюбленця обдає з різних сторін теплою водою.

7. Вчені підрахували, що пральні машини є типовою причиною втрати 93% шкарпеток в американській сім’ї.

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До речі, раніше Факти ICTV писали, якими були презервативи 4 тис. років тому.