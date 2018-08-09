Жінки чи чоловіки? Кого кішки люблять більше

Жінки формують більш тісний емоційний зв’язок із кішками, ніж чоловіки. Вони частіше взаємодіють із улюбленцями та більш до них прив’язані.

До такого висновку прийшли вчені з Університету Лоранда Етвеша в ході дослідження за участю 157 власників і власниць кішок, пише Applied Animal Behaviour Science.

Виявилося, що жінки частіше взаємодіють зі своїми вихованцями, ніж чоловіки. Вони частіше розмовляють зі своєю або чужими кішками та знають, яка їжа їм необхідна, а яка заборонена.

Також жінки частіше посміхаються вихованцям і розуміють їхні емоції. Найкращу взаємодію виявили між жінками та старими кішками, а найгіршу – між чоловіками та молодими тваринами.

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Дослідження показало, що в дорослих кішок можна виявити більш помітні ознаки емоційної прихильності. Більш тісний зв’язок із жінками, швидше за все, виникає в силу більшої емпатійності.

До слова, раніше вчені дізналися, як собаки реагують на сльози.

Фото: Pixabay