Зорепад Персеїди: де буде видно в Україні

Зорепад Персеїди, пік якого припаде на 12-13 серпня, зможуть спостерігати жителі майже усіх регіонів України, окрім Закарпаття.
Про це УНН повідомили у Укргідрометцентрі.
– Можу заспокоїти – хмар не буде. Лише на Закарпатті місцями може бути хмарно, а більшість жителів України зможуть його побачити, якщо захочуть, погода впливати не буде, – розповіли синоптики.
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Раніше повідомлялося, що у серпні жителі Землі зможуть спостерігати за найкрасивішим зорепадом 2018 року – пік метеорного потоку Персеїди припаде на 12-13 серпня.
Фото: pixabay.com
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