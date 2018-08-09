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Зорепад Персеїди: де буде видно в Україні

Зорепад Персеїди, пік якого припаде на 12-13 серпня, зможуть спостерігати жителі майже усіх регіонів України, окрім Закарпаття.

Зорепад

Про це УНН повідомили у Укргідрометцентрі.

– Можу заспокоїти – хмар не буде. Лише на Закарпатті місцями може бути хмарно, а більшість жителів України зможуть його побачити, якщо захочуть, погода впливати не буде, – розповіли синоптики.

Читайте: Коридор затемнень: чим небезпечний і що чекає знаки зодіаку

Раніше повідомлялося, що у серпні жителі Землі зможуть спостерігати за найкрасивішим зорепадом 2018 року – пік метеорного потоку Персеїди припаде на 12-13 серпня.

Фото: pixabay.com

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