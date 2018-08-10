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Більше 3 тис. років. У Єгипті знайшли найстаріший сир у світі

У Єгипті під час розкопок у пірамідальному комплексі Саккара італійські археологи знайшли твердий сир віком понад 3200 років. Його вже назвали найстарішим у світі.

Сир

Про це пише видання Al Youm as Sabia.

Експерти стверджують, що сир виготовлений у період між 1290 і 1213 роками до нашої ери, і є сумішшю козячого, овечого і коров’ячого молока.

При цьому в сирі виявили бактерії, що викликають так звану середземноморську лихоманку.

Вчені кажуть, що класти їжу, в тому числі сир, до гробниць, було традиційно для древніх єгиптян.

Читайте: Єгипетських електриків судитимуть за бороду Тутанхамона

До слова, нещодавно вчені розкрили таємницю гробниці Тутанхамона.

Фото: pixabay.com

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