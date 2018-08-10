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Гороскоп на сьогодні, 10 серпня

Сьогоднішній день несприятливий для більшості творчих справ.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

У цей день добре наводити чистоту і порядок як в будинку, так й у справах. Можна розібратися з боргами, відокремити предмети, які відтягують енергію, позбутися від речей, що обтяжують.

Сьогодні не бажано займатися важливими справами і приймати серйозні рішення.

Цей час прекрасно підходить для відпочинку, усамітнення, духовних практик. Спокійний стан, розмірений і розумний підхід до справ теж буде доречним.

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Несприятливими є сьогодні стрижка волосся, підстригання нігтів, надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на серпень 2018 для представників всіх знаків зодіаку.

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