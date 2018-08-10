Хмари зійшли на Землю: у США людей налякало незвичне явище

В американському штаті Іллінойс зняли незвичні хмари, що нагадують гігантські хвилі під час цунамі.

На відеозапис звернули увагу користувачі порталу Reddit.

– Біжи, – жартома порадив автору відео один з користувачів. – Я б почала молитися, хоч і невіруюча, – написав інший. – Ні, це безперечно цунамі, – зазначив ще один коментатор.

Деяким користувачам незвичайні хмари нагадали туман у фільмі Мгла. З приводу природи незвичайного явища користувачі не прийшли до єдиної думки, проте деякі припустили, що на відео потрапили так звані валові хмари, що утворюються на кордоні атмосферних фронтів.

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До речі, до Землі у ніч на 16 серпня наблизиться на мінімальну відстань навколосонячна комета С/2017 S3 (PanSTARRS). Вона перевищує за розмірами Юпітер у два рази.