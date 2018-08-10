Касатка 16 днів “возить” на спині померле дитинча

Біля берегів острова Ванкувер помітили касатку, яка протягом 16 днів плавала в океані зі своїм померлим дитинчам на спині.

Вперше тварину помітили 24 липня біля берегів острова Ванкувер, пише ВВС Україна.

Дослідники, які вивчають місцеву популяцію тварин, кажуть, що станом на середу, 8 серпня, вона досі дбала про своє дитинча.

Відомо, що косатки залишаються зі своїми померлими малюками протягом тижня, але вчені вважають, що ця мама “йде на рекорд”.

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– Можливо, це її власний спосіб пережити втрату іншого дитинчати. Ймовірно, що за останні десять років вона втратила ще двох.

Втрачати малюків дуже трагічно для цих тварин, а це відбувається рекордними темпами, – розповідає Кен Балкомб, старший дослідник Центру досліджень китів, що вивчає південну популяцію косаток.

Судячи з усього, дитинча померло 24 липня, однак дослідники не знають причин смерті.

Раніше в Каліфорнії померла горила Коко, яка мала високий IQ і знала мову жестів. Їй було 46 років.

Фото: Ken Balcomb