Коли Медовий Спас – дата

Щорічно 14 серпня українці відзначають Медовий Спас або Перший Спас. Його ще називають Спас на воді, Маковий Спас, Маковій.

Традиційно на Маковія у церквах святять мак, волошки та чорнобривці.

А Медовим його називають, бо у цей день пасічники починають медозбір. Тільки після освячення першого меду в церкві на Маковія можна було розговлятися.

Також у Перший Спас починається Успінський піст – спасівка, який триває два тижні.

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У народі кажуть, що Перший Спас – це проводи літа. Цього дня починають відлітати ластівки.

Є ще Другий або Яблучний Спас – 19 серпня та Третій або Горіховий Спас – 29 серпня.

Раніше Факти ICTV писали про історію та традиції Медового Спасу.

Фото: meteoprog.ua