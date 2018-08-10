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Факти / Lifestyle / Куди піти на вихідних у Києві: 5 подій вікенду/

Куди піти на вихідних у Києві: 5 подій вікенду

До вихідних варто готуватись завчасно, ретельно плануючи, яким чином зробити кожну хвилину відпочинку цікавою та радісною.

Цього тижня для на киян чекають театральні вистави, комедійні виступи та традиційний джазовий концерт у ботанічному саду.

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Також можна відвідати денну вечірку, де лунатиме музика тільки з вінілу.

Факти ICTV підготували перелік найкращих подій.

Cтендап-вікенд на ВДНГ

Фото: Facebook.

ВДНГ, Сад гамаків

10-11 серпня, 19.00

Вартість квитків: 199-299 грн

Придбати квитки можна тут

Гарна можливість приємно провести серпневий вечір на свіжому повітрі з порцією якісного гумору. Дводенне свято сміху відбудеться у відкритому барі в Саду гамаків, що розташувався на ВДНГ. Для вас виступить запальний склад коміків: Антон Тимошенко, Олексій Ральников, Данило Білий, Лана Чубаха та Влад Капіца.

На Межі

Фото: Facebook.

Театр-студія Тисячоліття

11 серпня, 19.00

Вартість квитків: 150 грн

Придбати квитки можна тут 

Київський театр Тысячелетие презентує виставу про архітектора, що втратив віру в себе та свої можливості, опинившись на межі. Ця межа пролягає між життям, таким як воно є, та простором без сенсу і орієнтирів, в якому невідомо як і навіщо жити. Боротьба людини за виживання у двобої з випробуваннями долі. Чи вдасться герою віднайти життєдайне світло, народившись для нового життя?

Vinyl Vibes

Фото: Facebook.

ЮБК

12 серпня, 16.00

Вхід вільний

Літня серія денних вечірок Vinyl Vibes продовжується. Тут музика звучить виключно з вінілу. Дискотека триває до самого закриття. Правильна у всіх відносинах музика, буде правильно приготовлена правильними людьми.

Мужики не танцюють стриптиз

Фото: Facebook.

Центральний будинок офіцерів ЗСУ

12 серпня, 19.00

Вартість квитків: 100-520 грн

Придбати квитки можна тут

Історія чотирьох чоловіків: офіцера спецназу у відставці, бандита, музиканта і збанкрутілого бізнесмена. Усі четверо опинились у скрутному становищі без роботи та грошей. Єдина можливість, яку вони знайшли, щоб поліпшити свої справи — місце у чоловічому стриптиз-шоу з високою платнею. Нічого подібного жоден з них не робив раніше. Усім соромно та смішно, але гроші потрібні більше. До того ж, потрапити до шоу не так вже й просто, тож доводиться докладати зусиль у непростій конкуренції.

Botanica Jazz

Фото: Facebook.

Ботанічний сад ім. Гришка

12 серпня, 20.00

Вартість квитків: 250-420 грн

Придбати квитки можна тут

Botanica Jazz в Ботанічному саду ім. Гришка – це концерт-присвята одному з найвидатніших голосів в історії світової музики, легендарному Френку Сінатрі.

Улюблені мелодії в джазовому аранжуванні виконає квінтет віртуозного піаніста, лідера сальса-бенда DisLOCAdos – Іллі Єреська. Вокальні партії великого Френка виконає знайомий багатьом за проектом Голос вокаліст Роман Руссу.

Нагадаємо, 21 червня британська група Jamiroquai виступила у Києві в рамках мультикультурного фестивалю BeLive 2018.

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