Привозять їжу і прибирають: найдивовижніші роботи-помічники

Розвиток технологій призвів до того, що скоро в наших домівках з’являться справжні роботи-помічники.

Робот-прибиральник

Одного з роботів, створеного допомагати людям в домашньому господарстві, звуть – Іолес. Він може прибирати у квартирі, мити підлогу та приносити своїм господарям напої. Звичайно, доставка напоїв з холодильника – це далеко не все. За заявою розробників, робот здатний розпізнавати тисячі речей, знаходити їх по дому і повертати на своє місце. Якщо, наприклад, ви втратите окуляри чи ключі, робот допоможе вам їх знайти. Також Іолес запросто розпізнає людей та їхнє положення. Це допомагає роботу розпізнавати, коли людина впала, і почати бити на сполох. Особливо корисна ця функція, коли в домі є маленькі діти чи хворі люди.

Робот-праска

Ще один робот – мрія кожної домогосподарки. Хоча у нього немає рук та ніг, цей робот може серйозно спростити життя. Він прасує та складає одяг після прання, і робить це дуже ефективно. За 4 хвилини робот акуратно складе 20-40 одиниць одягу в залежності від типу: футболки, рушники, джинси, светри і так далі, позбавляючи вас цього нудного завдання. Цей пристрій можна поставити, до прикладу, на пральну машинку. Хоч компанія розробник пропонує ще й спеціальний стіл на коліщатах, який можна перемістити туди, де ви зазвичай прасуєте одяг.

Робот-магазин

Робомарт – перший пересувний магазин їжі на автопілоті. Клієнт обирає продукти, і машина без водія автоматично знімає з картки покупця гроші за те, що він купив. При цьому продукти зберігаються в кузові авто, де підтримується необхідна температура за допомогою кондиціонера. До того ж, Робомарт ще і не шкодить навколишньому середовищу. Це, дійсно, інноваційний підхід до купівлі їжі. Адже він робить процес набагато зручнішим, особливо для тих, хто живе далеко від великих супермаркетів, або ж просто для ледарів.

Більше цікавих роботів шукайте у відео програми Ранок у великому місті.

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