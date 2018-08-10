Серенада сонячної долини – у Києві покажуть унікальний спектакль

21 вересня 2018 року у Жовтневому палаці відбудеться прем’єра унікального музичного спектаклю Серенада сонячної долини.

Сюжет за мотивами оскароносної голлівудської комедії, музика оркестру Гленна Міллера, найбільш відомі та улюблені актори України, унікальні декорації та костюми нікого не залишать байдужим. Вихор емоцій перенесе глядачів з сірих буднів у світ гумору, романтики і живої музики.

Ви дізнаєтеся про історію талановитого музиканта Теда Скотта, чий оркестр запросили зіграти на знаменитому курорті Сонячна Долина. Музикант співатиме в дуеті з великою співачкою Вів’єн Доун, яка проявляє до нього особливу увагу. Але в життя Теда також увірветься Карен – біженка з Норвегії, яка закрутить морозним вихором емоцій всіх героїв вистави. Тепер замість репетицій Тед ганяється за Карен по сніжних схилах на лижах. Це – класичний любовний трикутник, який непросто розплутати, але хеппі енд гарантований!

На унікальній сцені, створеній спеціально для цієї вистави, блищатимуть зірки: Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Мирослава Філіпович, Володимир Горянський, Олексій Вертинський, Олександр Меламуд, Ксенія Вертинська та інші.

Прем’єра пройде в Жовтневому палаці 21 вересня. Квитки можна купити тут.

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До слова, 24-26 серпня під Львовом в с. Родатичі відбудеться 10-й фестиваль Захід 2018.

Фото: Concert.ua