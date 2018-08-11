Гороскоп на сьогодні, 11 серпня

Сьогодні, у день сонячного затемнення, час несприятливий для більшості справ.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Особливо складні ситуації можуть виникати на роботі або у родині. Не варто приймати доленосних рішень, краще перечекати кілька днів – можливо, все само пройде і стабілізується. А можливо, з’явиться ресурс для вирішення питання. Не варто приймати рішення в односторонньому порядку.

День рекомендується провести у приміщенні, оскільки затемнення відбудеться у денний час. Якщо ви затіяли прибирання або прання, то сушити білизну краще у приміщенні, а не на балконі або вулиці.

Бажано мінімізувати соціальні контакти, а якщо такої можливості немає, то бажано не потрапляти у конфліктні ситуації. Сприятливо проводити час у спокійній обстановці, можна займатися медитацією, слухати легку і спокійну музику.

Їжа повинна бути корисна і легка, за бажанням можна тримати пост. Після затемнення рекомендується змінити постільну білизну.

Несприятливо: стрижка волосся, надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей, підстригання нігтів, брати і давати гроші у борг.

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