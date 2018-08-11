NASA відправляє зонд до Сонця (ОНЛАЙН)

Сьогодні перший космічний апарат, який полетить прямо до Сонця, готовий стартувати для місії по дослідженню атмосфери зірки.

Оновлено о 11.40: Спочатку час старту перенесли з 10.33 на 11.08 через перевірку системи передачі даних з корабля на Землю; потім в NASA оголосили про закриття стартового вікна (проміжку часу, в яке можна було запустити ракету 11 серпня).

Як повідомляють на офіційному сайті NASA, зонд Parker Solar Probe розміром з автомобіль і вартістю $1,5 млрд планується запустити на ракеті Delta IV Heavy з мису Канаверал в американському штаті Флорида під час 65-хвилинного вікна для запуску, яке відкривається о 3.33 ранку за місцевим часом (10.33 закиївським часом. – Ред.).

Під час підходу до Сонця ближче, ніж будь-який космічний апарат в історії, головна мета безпілотного зонда – дослідити корону – незвичайну атмосферу навколо Сонця.

– Ми збираємося потрапити у такий район, від якого захоплює дух, де сонячний вітер, як ми вважаємо, буде прискорюватися, – сказав директор відділу із вивчення планет NASA Джим Грін.

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Корона не лише у 300 разів гарячіша, ніж поверхня Сонця, але вона також викидає потужні плазмові й енергетичні частинки, що може спровокувати геомагнітні космічні шторми, які можуть завдавати серйозної шкоди на Землі, порушуючи роботу енергосистем. Ці сонячні спалахи погано вивчені.

– Зонд Parker Solar Probe допоможе нам краще прогнозувати, коли хвилювання у сонячному вітрі можуть вразити Землю, – сказав учений проекту, професор Мічиганського університету Джастін Каспер.

Більші знання про сонячний вітер і космічні шторми також допоможуть захистити майбутніх дослідників космосу, коли вони відправляться до Місяця або Марса.

Нагадаємо, NASA представило проекти житла на Марсі.

Фото: Скрін з онлайн-трансляції NASA