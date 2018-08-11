Сонячне затемнення 11 серпня: прикмети і заборони

Частковим сонячним затемненням 11 серпня завершується літній коридор затемнень. З цим дивовижним явищем пов’язано чимало прикмет і заборон. Яких саме – у матеріалі Фактів ICTV.

Коли і де можна спостерігати

Розпочнеться часткове сонячне затемнення у суботу, 11 серпня, об 11.47 за київським часом. Українці також зможуть за ним спостерігати.

Його буде видно на півночі Північної Америки, в Гренландії, Північній Європі (Ісландія, Великобританія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Естонія і Латвія), у Китаї, Монголії та східній частині Казахстану.

Найбільша фаза часткового затемнення буде зареєстрована у районі Східно-Сибірського моря, неподалік острова Врангеля.

Під час заходу сонця затемнення можна буде спостерігати у Північній і Південній Кореї.

Що заборонено робити

Давно відомо, що будь-яке затемнення має свій вплив протягом 14 днів – 7 днів до і 7 днів після самого явища. Проте негативний вплив сонячного затемнення 11 серпня посилить ретроградний Плутон.

Це означає, що період аж до грудня 2018 року буде вкрай негативним.

Астролог Ефа Форіна розповіла, що у цей час не варто призначати весілля, робити важливі покупки.

За її словами, шлюб може виявитися неміцним і проблемним, а дорога покупка, наприклад, техніка – постійно ламатиметься.

Форіна також порадила утриматися від планових операцій, оскільки це період “дуже важкого одужання”. Винятки можливі лише для оперативних втручань, з якими не можна почекати.

Народні прикмети

Оскільки сонце завжди символізувало життя, його зникнення з неба, тобто сонячне затемнення, завжди вважалося поганим знаком.

На думку наших пращурів, це були витівки злого духа, який крав світло для того, щоб у сутінках заманювати християн у свої тенета-пастки.

Сучасним людям, знайомим з астрономією, таке трактування здається безглуздим.

Одначе є прикмета, яка довела свою достовірність: якщо сталося сонячне затемнення, урожай зазвичай буває мізерним, та й той погано зберігається.

Розлити воду або потрапити під дощ у день сонячного затемнення – хороший знак.

Зламати каблук або підвернути ногу – несприятливий сигнал, який означає, що людина вибрала неправильний шлях.

У закоханих існує традиція пропонувати руку і серце у той момент затемнення, коли ще видно сонячні промені. У ці секунди затемнення нагадує обручку з алмазом.

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Народні прикмети забороняють в день затемнення майже все: вирушати в подорож, вживати алкоголь, сідати за кермо, робити розкішні придбання, заводити нові знайомства, ризикувати.

Особливо забобонні під час затемнення закривають вікна, щоб його так зване світло не потрапило у будинок.

Втім, день сонячного затемнення вкрай вдалий для прощання зі старими, гнітючими зв’язками.

Рекомендується також викинути старий одяг та меблі, позбутися шкідливих звичок.

Всі три тижні небезпечного періоду – 14 днів до та 7 днів після затемнення – не варто піддаватися спокусам, не можна давати волю негативним емоціям. Максимальний прояв щедрості та доброзичливості допоможе знайти шлях до щастя.

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Нагадаємо, 13 липня відбулося часткове сонячне затемнення, а після нього – 27 липня – найтриваліше місячне затемнення XXI століття.

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