У Німеччині дозволили нацистську символіку – причина

Німецька організація USK, регулююча розважальне програмне забезпечення в Німеччині, дозволила продавати в країні відеоігри, в яких використовується нацистська символіка.

USK вирішила, що замість повної заборони можна ввести на такі відеоігри додатковий віковий ценз, передає kommersant з посиланням на CNN.

У USK при цьому уточнили, що використання забороненої символіки у відеоіграх повинно бути соціально адекватним. Це означає, що нацистська символіка повинна служити художній або науковій цілі або використовуватися для відтворення конкретних історичних подій, пояснили в організації.

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Причиною для цього став вихід в 2017 році гри Wolfenstein II: The New Colossus. Дія в ній відбувається в альтернативному всесвіті, в якому нацисти перемогли у Другій світовій війні. У Німеччині була випущена окрема версія гри, в якій свастику замінили нейтральними трикутними символами, а в Адольфа Гітлера прибрали вуса.

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