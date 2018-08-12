Міжнародний день молоді: найкращі привітання

12 серпня відзначається Міжнародний день молоді, який запропонували встановити 1991 року.

Вперше ідею Міжнародного дня молоді запропонувала молодь, яка зібралася у Відні на І сесії Світового молодіжного форуму системи ООН.

Рішення про встановлення свята було підтримано на І сесії Світової конференції Міністрів у справах молоді, що проходила в Лісабоні 8-12 серпня 1998 року. ООН порекомендувала проводити у цей день пропагандистські заходи в підтримку Міжнародного дня з підвищення інформованості про Всесвітню програму дій, що стосується молоді.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Міжнародним днем молоді:

Хай доля іскриться, цвіте і не в’яне,

Хай рветься в політ, мов крило журавля,

До нових вершин, до мрії, до щастя,

Хай душу наповнять нові відчуття!

***

Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,

А таких на Україні — не перерахувати!

Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,

Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.

І кому під п’ятдесят, теж не відставайте,

Друга молодість цвіте — її користайте.

Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,

За майбутнє України келихи підняти!

***

Хай у душі цвіте весна,

Та небо буде ясним;

І щоб життя твоє було,

Щасливим та прекрасним,

А в серці твоїм хай завжди,

Горить вогонь кохання,

І хай у цей святковий день,

Здійсняться всі бажання!

***

Вас в день молоді вітаю,

Побажаю драйву,

Буде місце хай в житті

Радості і сяйву.

Скільки б років вам не було,

Хай палає вогник,

Молодіть — це стан душі,

Рятівний ваш човник.

***

З днем молоді щирі вітання!

З веселим та радісним днем!

Хай збудуться всі сподівання,

Й рясним розійдуться дощем.

Хай в серці вогонь не згасає,

Енергія б’є через край!

Хай мудрість потроху зростає,

Щастить в починаннях нехай.

***

Дружби міцної,

Хоча й не простої.

Для серця кохання,

Палкого зізнання.

В день молоді щиро,

Тебе привітаю.

Бути до ста літ,

В душі юним бажаю.

***

Молодь славна, вас вітаю

Із прекрасним святом цим.

Хай завжди навколо буде

Сміх, веселощі і дзвін.

Цей порив в душі глибокій

Вам бажаю зберегти.

І його крізь довгі роки

В серці вашім пронести.

До слова, Факти ICTV створили тест і пропонують згадати, як розважалося молоде покоління до появи гаджетів та розвитку інтернет-залежності.