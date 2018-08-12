Міжнародний день молоді: найкращі привітання

12 серпня відзначається Міжнародний день молоді, який запропонували встановити 1991 року.
Вперше ідею Міжнародного дня молоді запропонувала молодь, яка зібралася у Відні на І сесії Світового молодіжного форуму системи ООН.
Рішення про встановлення свята було підтримано на І сесії Світової конференції Міністрів у справах молоді, що проходила в Лісабоні 8-12 серпня 1998 року. ООН порекомендувала проводити у цей день пропагандистські заходи в підтримку Міжнародного дня з підвищення інформованості про Всесвітню програму дій, що стосується молоді.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Міжнародним днем молоді:
Хай доля іскриться, цвіте і не в’яне,
Хай рветься в політ, мов крило журавля,
До нових вершин, до мрії, до щастя,
Хай душу наповнять нові відчуття!
***
Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,
А таких на Україні — не перерахувати!
Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,
Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.
І кому під п’ятдесят, теж не відставайте,
Друга молодість цвіте — її користайте.
Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,
За майбутнє України келихи підняти!
***
Хай у душі цвіте весна,
Та небо буде ясним;
І щоб життя твоє було,
Щасливим та прекрасним,
А в серці твоїм хай завжди,
Горить вогонь кохання,
І хай у цей святковий день,
Здійсняться всі бажання!
***
Вас в день молоді вітаю,
Побажаю драйву,
Буде місце хай в житті
Радості і сяйву.
Скільки б років вам не було,
Хай палає вогник,
Молодіть — це стан душі,
Рятівний ваш човник.
***
З днем молоді щирі вітання!
З веселим та радісним днем!
Хай збудуться всі сподівання,
Й рясним розійдуться дощем.
Хай в серці вогонь не згасає,
Енергія б’є через край!
Хай мудрість потроху зростає,
Щастить в починаннях нехай.
***
Дружби міцної,
Хоча й не простої.
Для серця кохання,
Палкого зізнання.
В день молоді щиро,
Тебе привітаю.
Бути до ста літ,
В душі юним бажаю.
***
Молодь славна, вас вітаю
Із прекрасним святом цим.
Хай завжди навколо буде
Сміх, веселощі і дзвін.
Цей порив в душі глибокій
Вам бажаю зберегти.
І його крізь довгі роки
В серці вашім пронести.
До слова, Факти ICTV створили тест і пропонують згадати, як розважалося молоде покоління до появи гаджетів та розвитку інтернет-залежності.