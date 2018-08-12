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Фото без Instagram і тамагочі. Як розважалась молодь без інтернету – ТЕСТ

В Україні 12 серпня Міжнародний день молоді святкують мільйони людей віком від 18 до 44 років. Факти ICTV створили тест і пропонують згадати, як розважалося молоде покоління до появи гаджетів та розвитку інтернет-залежності.

День молоді - ТЕСТ

Міжнародний день молоді — міжнародний день, що відзначається ООН 12 серпня.

Ідея Міжнародного дня молоді була запропонована в 1991 р. молоддю, яка зібралася в Відні (Австрія) на І сесії Світового молодіжного форуму системи ООН.

Форум рекомендував, щоб Міжнародний день молоді було оголошено спеціально для збору коштів, просування та підтримки Фонду молоді ООН у партнерстві з молодіжними організаціями.

Сьогодні ж розвиток інформаційних технологій і всесвітній прогрес відчутно вплинули на сучасне покоління.

Нинішня молодь “погрузла” в комп’ютерних іграх, гаджетах і практично живе в соціальних мережах.

При цьому традиційні розваги старшого покоління молоді не цікаві та в чомусь навіть незрозумілі.

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Факти ICTV пропонують пройти тест і перевірити, що ви знаєте про розваги молоді 90-х. Поїхали?

 Ми також зібрали привітання до дня молоді. 

Фото: PixabayDreamstimeGiphy, скріншот/Интересные факты, скріншот/uran83, скріншот/AppleExpertFun, скріншот/UncleShurik

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